中華電：已有45%孔蓋下地 盼與災害搶修取平衡

（中央社記者江明晏台北4日電）公路法部分條文修正明定，人、手孔蓋應與路面齊平，抗滑值不得低於基準。中華電信表示，全台孔蓋數量約9萬多座，已有約45%「下地」，但孔蓋下地對災害、障礙搶修時效影響頗大，盼在合法合規與維持搶修效率間取得平衡。

立法院會日前三讀修正通過公路法部分條文，明定管線機構或其他工程主辦機關使用公路用地設置管線或人、手孔蓋，於設置或維修後應予修復並確實回填與鄰接路面齊平，其人、手孔蓋等路面上的設施抗滑值基準不得低於交通部所定的基準，違者有相關罰則。

外界關注，中華電信身為全台最大電信基礎建設業者，人孔蓋等相關建設，是否受到重大影響。

中華電信主管對中央社記者表示，新法要求其實與中華電長年落實的道路管理原則一致，但孔蓋下地對災害、障礙搶修時效影響頗大。因此，盼在配合政府政策與維持搶修效率間，必須取得平衡。

但中華電信強調，持續全力配合各地方政府的路平專案及改善道路工程，包含調整孔蓋高程、提升平整度與提高孔蓋抗滑值；平時也會加強巡查並即時改善孔蓋周邊，以保障用路人行車安全。

中華電信指出，為強化通信韌性，多年推動纜線地下化，目前全台地下化比率已達9成，全台孔蓋數量約9萬多座，其中配合地方政府要求，已有約45%孔蓋完成下地工程。

至於全面達到新制要求需耗費多少時間與經費，中華電信表示，採「滾動式改善」，會依照各地方政府路平專案或改善道路的時程同步調整孔蓋，也會針對日常巡查發現的缺失即時改善。施工順序則依據路段重要性、車流量及政府政策要求排序，「會依法、按計畫逐步完成」。

面對道路工程對民眾通行造成的干擾，中華電信也提出多項創新工法。中華電主管表示，包括使用「微創工法」啟閉孔蓋，能縮短施工時間、降低挖掘範圍，達到兼顧降低環境衝擊與減少對用路人影響的ESG目標；此外也導入抗滑墊提高孔蓋抗滑係數、推動「同管布放」減少重複挖路、並運用多種環境友善工法降低碳排。（編輯：楊蘭軒）1141204