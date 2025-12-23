中華電：明年拚啟動全台全光骨幹網路建設

（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信協助高雄建構全台首座城市級主權AI示範基地，董事長簡志誠表示，期望能複製到台灣其他城市與海外；因應AI與算力需求提升，中華電明年有望在全台啟動全光網路的骨幹網路建設，並與國研院國網中心等串連。

中華電信宣布進駐高雄市政府活化改造的PIER F棧叁庫，建置專屬「共享AI展示空間」與「企業研發共享辦公室」，響應高雄市政府推動的「智慧高雄AI燈塔計畫」。

中華電表示，將以自身在AI研發、資料治理、5G網路、雲端運算及AIoT應用上的耕耘，協助高雄建構全台首座城市級生成式主權AI示範基地。

中華電信董事長簡志誠今天出席生物多樣性記者會，會後受訪表示，中華電與高雄市府合作，透過大語言模型，導入影像、VLD、VLM等多模態分析，讓城市在環保、交通、消防等場景進行AI辨識與治理，也規劃在港區進駐研發與展示空間，期望吸納南部人才、促進在地就業。

他表示，中華電信目前在高雄有近百名AI人才，持續擴充，企業導入AI的難點在於需求與資料的明確度，高雄市府願意分享城市資料，有利於協創，未來也希望複製成功經驗到台灣其他城市，以及海外如東南亞等地區。

此外，國研院國網中心將與日本NTT及中華電信合作，引進全光網路技術取代傳統銅線，大幅降低能耗、提升傳輸速度。

簡志誠表示，明年全台有望開始啟動建設全光網路的骨幹網路（backbone），但計畫細節與資本支出仍在討論中，屆時AIDC（AI資料中心）可分散到其他城市，並用全光網路連在一起，明年下半年也可開始進行全光網路的商業化。

中華電表示，可能先擴大台南、高雄AIDC的全光網路互連，從國家的角度，也可能把國網中心幾個在台北的據點串在一起，甚至再擴大至台灣與日本跨境。

至於與台灣廠商合作情況與國產化占比，中華電信表示，台廠領域包括矽光子、路由與交換設備等，台灣在此領域發展領先，中華電希望國產比重越高越好。（編輯：楊蘭軒）1141223