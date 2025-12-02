中華電：AI時代海纜頻寬需求大增 台灣躍跨太平洋樞紐

（中央社記者江明晏台北2日電）AI時代，頻寬需求大增，中華電投資的海纜SJC2和Apricot銷售率皆逾8成，已接續投資E2A、AUG海纜；董事長簡志誠表示，台灣是跨太平洋重要樞紐（hub），吸引投資帶動頻寬需求，中華電也強化東南亞布局，力拚國際事業群營收雙位數成長。

中華電信董事長簡志誠今天出席「數位賦能 創馨共生年度分享會」，他表示，看好「AI時代，頻寬需求一直跑出來」，加上國外OTT業者來台投資，除了自己建設頻寬，也會和中華電合作，並互為備援。

簡志誠進一步說明，台灣是一個樞紐（hub），橫太平洋從美國到東南亞中間需要樞紐，香港近年受到角色議題影響，台灣重要性逐漸崛起，加上台灣擁有人才、設備、製造能力、創意研發、算力等優勢，吸引眾多投資，頻寬需求也大增。

中華電信總經理林榮賜表示，中華電投資的國際海纜SJC2海纜頻寬銷售率優於8成，Apricot銷售也超過8成，中華電之後還有投資E2A和AUG。

E2A是長約1萬2500公里的跨太平洋光纖網路，預計於2028下半年啟用；AUG East亞洲區新海纜則預計2029年完工啟用，形成亞洲重要市場與北美資料中心間的高速通道。

林榮賜表示，隨著台灣在全球供應鏈中的地位提升，企業與國際之間的跨境聯繫需求同步增加，台灣企業在美國、東南亞等地設點後，也需與母公司保持即時連線，除了固定與海纜網路需求成長外，衛星通訊也逐漸成熟，企業希望以衛星作為備援，整體需求呈現相互加成的情況。

除了台灣頻寬需求大增，台商前進東南亞設廠也帶動新需求，中華電信1日宣布，由新加坡子公司設立「中華電信馬來西亞公司」。

簡志誠表示，中華電信在東南亞已有多個子公司，包含新加坡、泰國、越南子公司，馬來西亞設立子公司是因為發現許多台商的建廠商機，希望擴大對馬來西亞ICT的投資，擴展東南亞的市場。

他接續說，中華電在印尼也有孫公司，明年會在印尼大力推展相關的AI或者IDC（網路資料中心）應用，菲律賓市場也正在籌備進軍，中華電也希望協助台商並與台灣相關公司組成「國家隊」進行商機開拓，服務台商或當地外商，瞄準東南亞市場。

他同時預估，國際電信事業群營收每一年都會有雙位數的成長，也期許AI時代來臨，AIDC算力方面有機會跟國外業者合作，幫忙在當地建設；現在也有全光網路以打造分散式AIDC，台南和高雄現在都有分散式AIDC，並可延伸至日本及其他海外市場。

簡志誠表示，中華電信目前在全球已建置逾50個hub節點，形成可服務150多國的全球網路架構，台商無論走到哪裡，都能獲得穩定的通訊支援，中華電不僅提供跨國通訊服務，也能協助企業在海外建廠時，進行相關網路與基礎設施建置。（編輯：楊凱翔）1141202