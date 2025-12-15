中華電、NTT 奪數位基礎建設創新獎

中華電信與日本電信電話株式會社（NTT）共同推動全球首創的IOWN全光網路，於英國專業電信媒體Telecoms.com主辦的全球電信大獎中，一舉榮獲「數位基礎建設創新」大獎，作為台灣唯一獲獎電信業者，與NTT共同獲得國際評審團的高度肯定，充分展現台日攜手引領次世代通訊網路的國際創新實力。

評審指出，今年「數位基礎建設創新」獎項競爭尤為激烈，台日合作的IOWN全光網路在技術突破、架構創新、跨國協作與商業場景驗證等面向展現指標性成果，引領全球網路技術發展，開創未來數位基礎建設的新標竿。

中華電信董事長簡志誠強調，此次榮獲「數位基礎建設創新」大獎，是國際對台日合作創新成果的高度肯定，也是雙方推動次世代網路技術的重要里程碑，未來將與NTT持續投入IOWN Global Forum，推動開放標準及國際生態系發展，並深化與全球夥伴的合作，促進IOWN全光網路技術在全球更廣泛落地。

中華電信與NTT從測試驗證逐步推進至跨國落地應用，2024年正式啟用全球首創IOWN全光網路，成功以100Gbps光傳輸頻寬串聯台灣與日本，實現僅17毫秒 (ms) 跨國連線速度，突破傳統跨國連線在頻寬與延遲上的限制，並以量化成果展現全光架構革命性。

在取得技術里程碑後，雙方更積極推動IOWN全光網路的跨國應用示範，今年於大阪世博以IOWN全光網路技術呈現「超歌舞伎及台灣民俗『官將首』」跨國同步共演，實現兩地觀眾無縫互動的沉浸式體驗。

中華電信於11月的NTT R&D FORUM 2025與台日夥伴展示跨國分散式AI資料中心，結合全光網路與分離式運算技術，串聯台灣與日本資料中心，並以日本作為AI運算節點，成功示範台灣端資料透過APN使用日本遠端GPU算力。