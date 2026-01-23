中華電2026年財測出爐 每股拚賺5.02元

（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信今天公布今年度財務預測，全年區間合併營收估新台幣2419.9至2436.8億元，歸屬於母公司業主淨利373.9至389.4億元，每股盈餘4.82至5.02元，有望高於2025年每股盈餘4.99元水準。

中華電信今天公布2026年全年4季簡式合併財務預測，全年區間合併營收2419.9至2436.8億元，營業成本及費用合計為1939.9至1944.6億元，稅前淨利為487.1億元至502.3億元，歸屬於母公司業主淨利373.9至389.4億元，每股盈餘4.82至5.02元。

中華電表示，擘劃「建技術」、「拓業務」、「擴版圖」3大發展方向，全面驅動營收與獲利成長，創造營運新高。

中華電表示，技術面將強化資安、系統、網路、防詐，打造「海地星空」智慧韌性網路，彰顯品牌價值；並結合IOWN全光網路與AI算力，發展分散式AIDC、邊緣AI、Pre-6G實證場域，為2030年銜接6G做好準備。

中華電指出，業務面聚焦IDC雲端、資安、Pre-6G智慧應用及影視業務，積極爭取主權AI、雲地混合、邊緣AI、後量子密碼學（PQC）、數位簽章及智慧聯網、大數據與衛星等商機；同時持續推動內容產業成長，提升MOD與Hami Video營收及訂閱數。

擴版圖方面，中華電表示，將強化母子公司協作，推動新興AI應用、永續轉型、文創內容等策略性投資，並推動子公司上市櫃或Spin-off；同時，持續優化資產結構，結合綠建築與智慧管理，提升資產價值並創造收益。（編輯：張均懋）1150123