中華電AI助陣永續 (圖)

由中國俱樂部團隊研發的格鬥機器人「深海巨鯊3」，在第2屆「未來運動會」上擊敗15國好手奪冠！這台重達110公斤的機器人不僅速度驚人，更擁有獨特的電流控制演算法和模組化設計，展現了現代機器人技術的新突破。中國俱樂部領隊齊文傑表示，電流控制和模組化設計是致勝關鍵，「在對抗過程中機器人很有可能某一部分發生損傷，將內部單元做成模組化後，大大提高了更換內部零件的速度。」

TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 1