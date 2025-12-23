中華電AI跨域協助永續 2030年種15萬棵樹

（中央社記者江明晏台北23日電）中華電信以AI協助永續，2024年運用AIoT技術首創「黑面琵鷺智慧觀測系統」，今年確認黑面琵鷺族群增加逾500隻，並以營運據點為生態示範基地推出「百種保育計畫」，2030年目標種植15萬棵樹，目前達成率51%，打造台灣綠色韌性屏障。

中華電信今天舉辦「AI創新 賦能永續」2025年生物多樣性年終記者會，共同見證4大生物多樣性專案成果。活動現場展示AI、5G與物聯網技術，應用於推動全台棲地保育、校園教育、造林復育及生態觀測。

中華電信董事長簡志誠表示，面對氣候變遷與生物多樣性流失的挑戰，中華電以AI協助永續，結合科技串聯跨地域、跨世代的永續協作能力，推動全民參與保育行動，具體展現科技為自然帶來正向改變。

中華電信2024年首創「黑面琵鷺智慧觀測系統」，運用人工智慧物聯網（AIoT）技術，今年確認黑面琵鷺族群增加超過500隻，辨識範圍已從黑面琵鷺擴展至13種常見鳥類。

在關懷台灣瀕危植物保育方面，中華電信表示，推出「百種保育計畫」，以營運據點為生態示範基地，北有台北金山大樓、南有高雄武昌大樓，復育多種受脅植物，並導入AIoT智慧監測技術，打造科學化保育模式，方便未來複製推廣。

中華電信指出，全台首創樹木碳匯公民科學家，讓員工習得樹木碳匯量測的專業、考核獲得專業認證，於2025年培育264名企業志工，前進高雄都會公園及全台21所校園完成3631棵樹木碳匯量測，導入AI技術建構在地化碳匯資料庫，未來還將結合AI影像與多光譜分析，提升量測精準度。

中華電信表示，落實推動自2022年啟動的「植樹造林」計畫，累計造林面積達38.14公頃、植樹7萬7139棵，相當於約53座足球場的綠地，以「2030年種植15萬棵樹」為目標，結合AI數據分析優化管理，打造台灣綠色韌性屏障。

中華電信總經理兼永續長林榮賜強調，透過AI技術的導入，結合志工、公民科學家、師生與政府相關單位、保育團體，共同打造可複製推廣的生態網絡，讓永續行為多元啟動。（編輯：張良知）1141223