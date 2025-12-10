中華電Hami Video告捷 全年收視年增近3成

（中央社記者江明晏台北10日電）中華電信旗下Hami Video公布2025年收視成績，今年總收視點閱年增近3成，網路付費用戶數逐年攀升且翻倍成長；遠傳friDay影音也公布2025年收視排行榜，平台轉付費率年增20%，台灣大MyVideo觀察到動漫、台劇等受青睞。

中華電信旗下Hami Video公布2025年收視成績及排名，今年總收視點閱較去年增加近3成，戲劇收視第一為獨家韓劇「我的完美秘書」；中華電信出品台劇The Outlaw Doctor 化外之醫，憑藉金鐘獎2項大獎帶動收視持續攀升；電影收視大宗為動畫電影，「名偵探柯南 100萬美元的五稜星」勇奪電影收視冠軍。

中華電信表示，因多元內容獲觀眾認同，網路付費用戶數逐年攀升且翻倍成長。Hami Video持續導入AI技術、優化服務體驗，2024年初推出的「聊天機器人」，以自然的應答方式推薦客戶影劇館及片單，使用人數近翻倍成長；今年底再推出「完劇後推薦」，上線即達到近30%的推薦點擊率。

台灣大MyVideo公布「2025年度影音排行榜」，動漫館除了「鬼滅之刃」等受大眾歡迎的人氣動漫，觀看人數年增37%；其次，由台灣大出品的「人浮於愛」及「喝酒吧！笨蛋」等台劇穩站戲劇館前5名，推升每人觀看分鐘數年增26%；此外，公共議題與調查節目也帶動收視顯著上升。

遠傳friDay影音2025年度收視排行榜中，韓綜、韓劇與日劇三分天下，帶動平台轉付費率年增20%。其中，獨家韓綜「Biong Biong地球娛樂室3」不僅奪下年度總榜首，開播首週更突破平台歷年最高收視紀錄。韓劇依然是主力內容，「模範計程車3」開播即空降年度第5，創下戲劇類首週收視新高。（編輯：張良知）1131210