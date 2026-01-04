《中華一番》主角小當家被賜死！作者崩潰求助AI幫忙

《中華一番！》主角劉昴星(小當家)遭賜死。(圖／網路)

知名日本長壽動漫《中華一番！》，連載滿30週年之際，作者小川悅司卻無預警拋出震撼彈，表示賜死主角劉昴星(小當家)，如今為了將劇情圓回來，而去詢問AI希望獲得協助，沒想到AI給的走向都無法說服自己，因此打算用別的方式讓劇情繼續走下去。

日本動漫《中華一番！》是漫畫家小川悅司的經典作品，從1985年連載至今，內容描述主角劉昴星在各地磨練廚藝，並用料理進行對決的歷程，其中又以華麗做菜技巧、綻放光芒的料理、饕客們試吃後的浮誇表情，堪稱經典之一，不過作者小川悅司近來卻將主角劉昴星賜死，主要是劉昴星迎來以生命作為賭注的料理對決，因為在餃子裡塞通心粉落敗，遭判處死刑，讓小川悅司發文驚呼： 「誰會想到主角在2025迎來死亡，而且那一年剛好是作品30周年」。

小川悅司表示為了讓劇情能繼續走下去，還去尋求AI協助，希望能為自己指引出一條方向，沒想到AI給的答案都無法說服自己，讓他打算用別的方式讓劇情繼續走下去，至於細節則沒有多做透露。

眼見小川悅司為了劇情大傷腦筋，網友紛紛給出建議： 「就大家吃料理產生幻覺，事實上小當家根本沒死就好」、「開啟：地獄篇章，重返陽間之料理路」、「轉生到異世界繼續做料理就好」、「把傳說的廚具湊齊，可以許一個願望」。

