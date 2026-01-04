《中華一番》主角小當家面臨死亡 作者慌了急找AI幫忙

日本經典料理漫畫《中華一番！》作者小川悅司在社群發文透露續作《中華一番！極》第182話中，主角「小當家」在賭命料理對決落敗後，面臨死亡命運，貼文曝光引發讀者熱議。

日本經典料理漫畫《中華一番！》。 （圖／翻攝自X@Ogawa_Etsushi）

小川悅司在貼文中表示：「誰會想到主角會在2025年迎來死亡，而且那一年剛好是作品30週年？」他在貼文中透露，曾詢問AI該如何繼續劇情發展，雖然AI給出非常詳細的建議，但沒有一個真正讓他滿意，因此只能再想其他方式。

該篇貼文曝光後，讓不少粉絲感到錯愕，有網友發揮創意替作者出主意，「這個簡單，去地府參加地府廚王爭霸賽，獲得冠軍轉生機會」、「頭上畫個圈就可以了」、「快轉到劉昴星假死環節」，也有人建議「進入極樂淨土篇，打贏復活賽」、「換一個主角收集神器復活劉昴星就好」。

《中華一番！極》作為原作的續作，延續了劉昴星成為一流料理人之後的故事，相較於早期版本，世界觀更加龐大，劇情走向也較為沉重，而在第182話裡，劉昴星迎來一場以生命作為賭注的料理對決，然而最終未能獲勝，依照比賽規則，角色必須承擔敗北後果。

