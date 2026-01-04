《中華一番》小當家做這料理遭處死？作者急求助AI 網給解法：借七龍珠

記者李鴻典／台北報導

知名日本動漫《中華一番！》作者小川悅司在2025年跨年夜拋出震撼彈！他在X發文寫下，連載滿30週年之際，誰能想到主角劉昴星（小當家）會在2025年去世。他甚至還向AI求助。網友則給建議，七龍珠多看幾次就好。

《中華一番》小當家死了？作者小川悅司甚至為此向AI求助。（圖／翻攝自Ogawa_Etsushi＠Ｘ）

小川悅司在跨年夜寫下2025年回顧文時直言，「誰能想到主角會在2025年去世，而那一年」正是該系列開播30週年？我還問了人工智慧下一步該怎麼做。它給了我詳細的指示，但沒有給我滿意的答案，所以我決定嘗試其他方法。非常感謝您今年的支持。感謝您明年繼續支持。祝大家新年快樂～」

X上網友回文「雙線推進，主角在冥府和歷史上名廚對決爭取一個復活的機會，其他還活著的人找尋復活劉昴星的辦法，當活著的配角就差一步能復活劉昴星的時候輸掉對決被處決，眾人陷入絕望，然後劉昴星突然復活完成最後決賽再把隊友復活活。（橋段雖然俗但好用）」、「中華一番 地府の章」。

「收集7顆龍珠即可復活」、「冥界將舉辦一場烹飪比賽，獲勝者將被復活」、「其實我有想過，或許開個冥界篇，在冥界和一些古代已經故去的中華料理大師學藝，肉和菜用冥界味道相同但是樣子不同的東西，然後征服冥界之主然後回歸主線？」

知名ACG紅人「次郎 JIRO」也在臉書粉專發文，《中華一番》作者小川悅司回顧2025時提到，因為在去年7月劉昴星因為在餃子裡塞通心粉，導致料理對決失敗而被處刑死亡，該怎麼把故事圓回來而去問了AI，但顯然AI 也束手無策（給的答案都無法讓老師信服），網友則留言「沒辦法，自己在餃子裡塞通心粉，難怪會輸」、「只好改成這一切都是穿越劇了」、「問就是夢結局」、「小當家醒來才發現自己中了異人館的蠔油炒鴿肉的毒，才知道原來後面的事都是幻術，重生後不知為何自己毒解毒了，再次代替師傅再一次的龍蝦三爭霸」、「轉生到異世界繼續做料理就好了呀！」、「穢土轉生可以辦到」、「跟隔壁借七龍珠」。

