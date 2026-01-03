《中華一番》小當家掛了！賭命對決慘敗北…作者崩潰求助1事

國際中心／綜合報導

日本漫畫《中華一番！》描繪天賦異稟的年輕廚師劉昴星，也就是大家熟知的「小當家」，在鑽研料理的過程中，一步步迎戰勢力龐大的「黑暗料理界」，作品將食物的美味具象化，呈現出強烈的視覺衝擊，也展現出許多特別的料理構想，因此風靡世界，主角小當家更成為跨世代的代表角色，至今仍有人嘗試將漫畫中的料理搬到現實中重現。未料，作者小川悅司近日在回顧作品迎來連載30週年之際，竟意外察覺劇情發展出現驚人轉折，小當家正站在生死邊緣，連作者本人都大感震驚，甚至一度向AI尋求建議，苦思後續該如何鋪陳。

廣告 廣告





《中華一番》小當家要掛了！賭上性命對決慘敗北…作者崩潰「求助1事」全說了

日本漫畫《中華一番！》風靡世界。（圖／翻攝自@Ogawa_Etsushi）









在《中華一番！》原作動畫掀起高人氣之後，作者小川悅司再度推出續作《中華一番！極》，相較於早期版本，無論在世界觀鋪陳或劇情層次上都更加龐大且深入，整體氛圍也轉為更加沉重，目前作品仍持續連載中。作者小川悅司透露，在《中華一番！極》第182話裡，小當家將迎來一場以生命作為賭注的料理對決，然而最終未能獲勝，依照比賽規則，角色必須承擔敗北後果，面臨死亡命運。





這樣的安排，就連作者小川悅司都沒料到，他在社群平台X上崩潰發文：「誰會想到主角會在2025年迎來死亡，而且那一年剛好是作品30週年？我也曾詢問AI該怎麼繼續，它給了我非常詳細的建議，但沒有一個真正讓我滿意，所以只能再想其他方式。」由於《中華一番！》最早於1995年開始連載，今年正逢30週年，本應是值得紀念的時刻，卻遇上主角生死未卜的劇情安排，讓作者與粉絲都相當錯愕。不過，也有不少網友發揮想像力替作者出主意，留言表示「《七龍珠》的主角也死過，照樣能回來」、「乾脆開啟地府料理大賽篇，打敗閻羅王就能復活」、「轉生到異世界，甚至能和《食戟之靈》來個跨作品聯動」，相關討論在網路上掀起熱烈回響。

原文出處：《中華一番》小當家要掛了！賭上性命對決慘敗北…作者崩潰「求助1事」全說了

更多民視新聞報導

承認日本實力高出一個檔次！韓媒建議全力抓台灣：儘管同樣不可忽視...

羽絨服內搭「穿太厚」更冷？專家點1關鍵：保暖立刻有感

高市早苗提台灣有事論掀議！日網自製「3字歌」感動台人

