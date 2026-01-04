《中華一番》小當家死了！作者崩潰坦言：沒想到會走到這一步

（記者洪承恩／綜合報導）陪伴無數台灣七、八年級生成長的經典日本漫畫《中華一番！》，在迎來連載30周年之際，卻拋出震撼彈。續作《中華一番！極》中，主角「小當家」劉昴星在一場以性命作為賭注的料理對決中敗北，劇情直接指向死亡結局，不只粉絲全傻眼，就連作者小川悅司本人也難以接受，跨年夜崩潰發文坦言「沒想到主角真的會走到這一步」。

《中華一番！》自1995年開始連載，以將料理美味具象化的誇張演出風靡亞洲，小當家一路對抗「黑暗料理界」，成為跨世代的代表角色。後續推出的《中華一番！極》，則在世界觀與劇情深度上全面升級，整體氣氛也比早期動畫更加沉重，目前仍持續連載中。

廣告 廣告

圖／作者小川悅司坦言，沒想到主角會死亡，甚至還詢問AI後續該如何發展。（翻攝X）

根據2025年中旬公開的《中華一番！極》第182話，小當家在一場生死對決的料理比賽中失利，必須承擔敗北後果。這段劇情曝光後，立刻在讀者之間引爆討論，許多人無法接受主角在30周年這樣的時間點面臨死亡命運。

更令人意外的是，作者小川悅司也公開坦承，這樣的發展連他自己都沒預料到。他在2025年12月31日於社群平台X表示，主角的命運讓他一度陷入創作低潮，甚至向AI求助，詢問後續劇情該如何延續，但AI提供的建議雖然詳盡，卻沒有任何一個真正讓他滿意，最後仍決定靠自己繼續推進故事。

消息傳出後，粉絲們除了震驚，也紛紛發揮想像力替作者出主意，像是「主角死過一次再復活」的王道套路、「開啟地府料理大賽篇」、「轉生到異世界」，甚至點名能否與其他料理漫畫跨作品聯動。主角生死未卜的走向，也讓接下來的劇情發展成為讀者關注焦點。

更多引新聞報導

紅白睽違3年衝35％！女歌手肉色裝性感開腿被批「幾乎沒穿」

韓國演員車上活春宮！激戰猛踢椅背逼經紀人全程觀戰

