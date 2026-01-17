「中華一番」小當家被畫死！作者休刊致歉 網：圓不回來

日本料理漫畫《中華一番！》是台灣許多人的童年回憶。（圖／東森新聞）





日本料理漫畫「中華一番」連載即將來到30周年，但作者小川悅司卻意外把主角「小當家」畫死，甚至說自己也很苦惱，還求助AI，不過目前似乎暫時圓不回來，只好向粉絲道歉，並且宣布暫時休刊。

氣勢磅礡，把料理過程變成熱血歷練，日本料理漫畫《中華一番！》是台灣許多人的童年回憶，即將來到三十周年，卻出現逆轉。

動漫中華一番：「史上最年輕特級廚師，劉昂星。」主角小當家劉昂星，被作者小川悅司意外給畫死了，這個意料之外的發展，不僅粉絲驚訝，連作者本人都被自己神來之舉給嚇到了，出現了劇情大逆轉，卻圓不回來，作者自己只好自己在社群平台上說了抱歉。

小川悅司15日宣布《中華一番！》的續集《中華一番！極》短暫休刊，有台灣網友想出聊齋借屍還魂、狐仙報恩等版本，小川悅司也親自回應，非常感謝台灣的各位朋友提出的寶貴建議，不確定是否超越大家的期望，但我會繼續努力。

小川悅司在跨年夜當天就發文透露，他不小心把主角小當家畫死了，被自己逼急，還跑去問AI尋求幫助，儘管目前暫時休刊，但能看出小川悅司依舊很努力，要讓小當家的命運可以再次逆轉。

