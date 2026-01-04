《中華一番》小當家被賜死！粉絲超錯愕 作者崩潰求助AI

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

日本知名動漫《中華一番！》從1985年連載至今已邁入30週年，沒想到作者小川悅司卻在去年中旬將主角小當家劉昴星賜死，讓許多粉絲都相當錯愕。如今作者在近日發文坦言，自己也沒想到主角會死，而他為了將劇情圓回來，甚至一度尋求AI的幫助。

動漫《中華一番！》主角小當家被賜死。（圖／翻攝自X@Ogawa_Etsushi）

在《中華一番！》2025年中旬發行的第182話中，小當家劉昴星以生命作為賭注進行料理對決，沒想到卻因為在餃子裡塞通心粉而落敗，最後遭判處死刑，這樣的結局不只粉絲驚訝，連作者本人小川悅司在誇年夜時發文直呼： 「誰會想到主角在2025迎來死亡，而且那一年剛好是作品30周年。」而他也表示，自己為此還向AI詢問該怎麼做，但卻沒有得到滿意的答覆，「所以我決定嘗試其他方法。」

貼文曝光後，粉絲也紛紛發揮創意，於底下留言幫忙想辦法，「這個簡單，去地府參加地府廚王爭霸賽，獲得冠軍轉生機會」、「頭上畫個圈就可以了就大家吃料理產生幻覺，事實上小當家根本沒死就好」、「快轉到劉昴星假死環節」、「開啟：地獄篇章，重返陽間之料理路。」甚至有人建議，「換一個主角收集神器復活劉昴星就好。」





