《中華一番》小當家被賜死？賭性命比賽輸了 作者崩潰求問AI

【緯來新聞網】風靡亞洲的日本動漫《中華一番！》，描述年輕廚師「小當家」劉昂星學習廚藝，並對抗黑暗料理界的過程，是許多七、八年級生的回憶。然而，在連載30週年的時候，主角竟面臨死亡結局，就連作者小川悅司都大為崩潰，甚至求救AI希望能找到解決辦法。

作者小川悅司在2017年開始連載《中華一番！極》的續篇，劇情不同以往的歡樂，而是更加殘酷，根據2025年中旬公開《中華一番！極》182話，小當家在一場以性命為賭注的料理對決中慘敗，隨即出現主角即將被賜死的情節。



劇情曝光後，讓許多讀者感到傻眼，就連作者本人也無法接受。小川悅司2025年12月31日跨年夜在社群平台X發文：「誰能想到，在連載滿30週年的2025年，主角竟然會死亡」。



小川悅司坦言，把主角賜死後，一度不知道未來劇情走向該如何，甚至還求助AI，但AI給出的答案他並不滿意，決定嘗試其他方法，以不同的方式繼續推進故事。



消息一出，不少網友紛紛留言，「可以讓主角在地府和老對手再次展開對決」、「一定要活下去！我很期待明年的更新」、「當然，這對人工智慧來說是個難題」，也有人提到《七龍珠》主角也死過，但照樣復活，「如果讓角色死亡，下一集也可以復活」。

