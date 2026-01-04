《中華一番》小當家要死了！ 「賭上性命輸比賽」作者也崩潰：曾問AI怎麼辦

《中華一番！》2025年迎來連載30週年。（圖／翻攝自小川悅司X）

日本美食動漫《中華一番！》2025年迎來連載30週年，主角「小當家」劉昴星卻在續作《中華一番！極》中面臨死亡命運，連作者小川悅司也坦言「沒想到主角會死亡」，甚至一度崩潰詢問AI求救，思考後續劇情要怎麼繼續。

小川悅司坦言「沒想到主角會死亡」。（圖／翻攝自小川悅司X）

小川悅司近日在社群平台X發文，透露在《中華一番！極》第182話裡，小當家參加一場賭上性命的料理對決，卻因為把通心粉包進餃子中落敗，依照規則必須付出生命為代價，這樣的安排讓粉絲都感到震驚，連小川悅司本人都感到崩潰，表示「自己也沒想到主角會死亡」。

小川悅司提到「誰想得到主角會在2025年迎來死亡，而且那一年剛好是作品的30週年」，面對後續劇情發展，小川悅司也坦言一度無法繼續創作，於是只好詢問AI「接下來劇情該怎麼走」，不過AI給出的建議並沒有讓他滿意，最後他仍決定自己構思劇情。

貼文曝光後，許多粉絲也紛紛提出建議，「頭上畫個光圈就可以回來了」、「可以辦個冥界料理大賽，贏了就能復活」、「可以轉生到異世界，跟《食戟之靈》聯動」、「《七龍珠》的主角也死過，收集7顆龍珠就能復活」。據悉，《中華一番！》自1995年開始連載，原作動畫掀起高人氣，主角「小當家」劉昴星也成為經典角色。2017年，作者小川悅司推出續作《中華一番！極》，劇情比前作更龐大且深入，目前仍在連載中。

