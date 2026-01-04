《中華一番》小當家要死了？輸掉「賭上性命對決」 作者超崩潰求助AI這件事
紅遍亞洲的知名日本動漫作品《中華一番！》描繪天賦異稟的年輕廚師「小當家」劉昂星，在鑽研料理的過程中，一步步迎戰「黑暗料理界」，陪伴無數台灣七、八年級生長大。未料2025年將邁入作品30周年之際，主角小當家卻面臨死亡結局，不但讀者傻眼，就連作者小川悅司都在2025年末的跨年夜，崩潰表示「沒想到主角竟然會死亡」，甚至絕望到詢問AI後續劇情該如何發展。
《中華一番！》原作動畫掀起超高人氣後，作者小川悅司推出續作《中華一番！極》，在世界觀鋪陳或劇情層次上，都較前作更加龐大且深入，整體氛圍也更加沉重，目前作品仍在持續連載中。不過根據2025年中旬公開的《中華一番！極》182話，主角小當家在一場以性命為賭注的料理對決中慘敗，隨即出現主角即將被賜死的情節。
劇情曝光後隨即在讀者間引起熱議，不少讀者對於作品突如其來的轉折感到相當錯愕，就連原作者小川悅司本人，也在2025年12月31日跨年夜在社群平台X崩潰表示「誰會想到主角會在2025年迎來死亡，而且那一年剛好是作品30週年？我也曾詢問AI該怎麼繼續，它給了我非常詳細的建議，但沒有一個真正讓我滿意，所以只能再想其他方式。」
《中華一番！》最早自1995年開始連載。今年適逢30周年，本來值得紀念的時刻，卻遇上主角生死未卜的劇情安排，粉絲們錯愕之餘，紛紛發揮想像力替作者出主意，留言表示「《七龍珠》的主角也死過，照樣能回來」、「乾脆開啟地府料理大賽篇，打敗閻羅王就能復活」、「轉生到異世界，甚至能和《食戟之靈》來個跨作品聯動」，集結各大王道少年漫畫的熟悉套路。
