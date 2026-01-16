《中華一番》小當家遭「賜死」！作者突宣布休刊 網友提議：收集七顆龍珠復活

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

日本人氣漫畫《中華一番！極》近日爆出，主角「小當家」劉昴星因在一場料理對決落敗後，遭到「賜死」。消息一曝光震驚全球讀者，就連作者小川悅司也向AI求助，昨（15 )日更是宣布暫時休刊，令網友們不禁傻眼苦笑。

日本人氣漫畫《中華一番！極》主角「小當家」劉昴星因在一場料理對決落敗後，遭到「賜死」（圖／《中華一番》）

小川悅司去年12月31日在社群平台上崩潰發文，漫畫連載30周年，沒想到卻把主角畫死了。他當時苦惱地透露：「我甚至問了AI接下來該怎麼辦，雖然AI給了詳細建議，但我並不滿意，所以決定還是用自己的方式來解決。」讓許多粉絲十分錯愕。

沒想到發文後15天，小川悅司突然宣布《中華一番！極》進入短期休刊，原定要更新的內容延至本月30日才發表。致歉貼文一出，許多網友紛紛留言：「趕快收集七龍珠復活主角」、「地府小當家」、「就說不要玩那麼大」、「下一季學棋靈王就好」、「可以開始地獄廚房篇」、「尋找傳說中冥界廚具」。

