《中華一番》小當家領便當？作者崩潰：還去問了AI

經典動漫《中華一番！》連載30週年，在最新續作裡劉昴星（小當家）在料理對決賭上性命，沒想到小當家落敗，最終恐面臨「領便當」下場，連作者小川悅司自己都崩潰求助AI。

小當家領便當？作者求助AI

作者小川悅司於1995年開始連載《中華一番！》，並於2017年推出續作《中華一番！極》，在續作第182話中，小當家賭上性命進行料理對決，最終竟不敵對手宣告敗北，依照劇情恐走向死亡命運，讓許多讀者不敢相信。

連作者自己也在跨年夜發文坦言「沒想到在2025年、連載滿30週年的這一年，主角竟然會領便當⋯ 關於後續劇情該怎麼走，我甚至還去問了AI。雖然AI給了很詳細的建議，但總覺得沒辦法說服我，所以我決定還是用別的方法來發展。過去這一年承蒙大家的照顧了， 明年也請多多指教。 祝大家新年快樂，有個好年。」

網友歪樓幫想劇情

不過網友看到這則悲報，卻是意外歪樓幫作者開始編劇情，紛紛提議「其實我有想過，或許開個冥界篇，在冥界和一些古代已經離世的中華料理大師學藝，肉和菜用冥界味道相同，但是樣子不同的東西，然後征服冥界然後回歸主線？」「大家覺得哪一個劇本比較好？1.直接照『原子組成光束』，讓他原地復活。 2.乾脆設定他其實有個小孩，直接換成二代接班。 3.寫下『我們的戰鬥才正要開始！感謝大家長久以來的支持，敬請期待老師下一部作品』，直接腰斬結局，選哪一個好？」「冥界將舉辦一場烹飪比賽，獲勝者能復活」「今天新聞都報導了！誰能想到人工智慧竟然會出現在中華一番的世界裡」。

《中華一番！》誕生超多哽圖

《中華一番！》以華麗做菜技巧和浮誇腦內小劇場成為粉絲心中的經典，許多網路哽圖也出自於《中華一番！》，例如「所以我說那個醬汁呢」「是黑鍋！」「我想沒那個必要」「你看，出來了」等等，至今仍深植在粉絲腦海中。

