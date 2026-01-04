《中華一番》小當家驚傳被賜死！作者自己也慌了「求助過AI」 親曝未來走向

《中華一番！極》主角小當家驚傳被賜死，作者新年親自證實後續發展。（翻攝自X @Ogawa_Etsushi）

日本知名料理漫畫《中華一番！》曾被改編成動畫，在台灣受到高度喜愛，主角「小當家」劉昴星也被當作形容料理天才的代名詞。漫畫自1995年推出至今已30個年頭，豈料作者小川悅司日前竟在最新的連載中，把小當家「賜死」了！就連小川自己的有點手足無措，「接下來該怎麼辦，我甚至也去問了 AI」，但似乎沒有讓他滿意的答案。

小當家輸了！訣別嘟嘟「來世再見」

據報，小川悅司2017年開始推出《中華一番！》的續作《中華一番！極》，在「週刊少年」隔週連載。這部續作同樣是以「小當家」劉昴星為主角，然而在2025年7月公開的第182話中，小當家因為參加了一場以性命為賭注的料理比賽，他將通心粉包進餃子裡，但最終落敗、面臨死亡命運。小當家最後高喊「這一戰我不後悔！」並向嘟嘟（梅麗）道別：「我們來世再見」。

留伏筆？作者問AI後面怎麼辦

下一格是夜空中劃過一顆流星，但沒有明確畫出小當家死亡的場景。有些讀者對於他是否真的「領便當」仍存疑，但他在該話之後就沒有再登場了，故事線轉到其他人身上。

小川悅司在2025年的最後一天發文表示：「2025年，在連載開始的30週年，主角這一年死了……接下來該怎麼辦，我甚至也去問了AI，雖然它回答得很詳細，但沒有讓我滿意的答案，因此我打算嘗試另一種方法」，希望新的一年大家繼續多多指教。

有不少人猜測小當家仍會復活，也有人開玩笑說建議作者可以畫「冥界」的故事，讓小當家成功闖關復活，或甚至建議他和另一部作品《食戟之靈》來個夢幻連動。

小當家領便當？作者公開說後續

小川悅司則在元旦當天的新年祝賀文親自證實：「劉昴星今年依然是這部漫畫的主角喔～」但沒有多說他到底怎麼挺過死亡危機，只買關子說請大家期待後續的故事發展。

