《中華一番》小當家「餃子塞通心粉」遭處死！作者崩潰求助AI幫忙

動畫《中華一番》是許多人的童年回憶之一，當中出現的各種神奇料理，不少人都曾幻想能吃上一口。不過在2025年最後一天，作者小川悅司坦言，在續作漫畫讓小當家領了便當後，一度無法創作，甚至還煩惱到一度求助AI，意外在台灣引發熱烈討論。

作者小川悅司在2017年開始連載《中華一番！極》的續篇漫畫，但劇情卻不像動畫《中華一番》一樣歡樂，甚至在漫畫第182章時，出現主角小當家在一場以性命為賭注的料理對決中，因為端上「餃子裡塞通心粉」的料理落敗，最後慘被處死。

小川悅司表示，自己在將小當家賜死之後，一度不知道未來劇情走向該如何，甚至還求助AI，但AI給出的答案他並不滿意，決定嘗試其他方法，以不同的方式繼續推進故事。

該則貼文也在台灣網上引發熱烈討論，甚至不少網友幫作者想了後續劇情，「不能搜集傳說中的七個廚具，然後對灶神許願復活嗎？」、「直接請劉昂星求助鳥山明老師就好啊！反正都去那個世界了」、「極篇章整個已經超脫中華一番了變另一種風格」、「看來主角要換阿飛了」、「這個簡單，去地府參加地府廚王爭霸賽，獲得冠軍轉生機會」、「進入極樂淨土篇，打贏復活賽」。

