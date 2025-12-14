中菲再爆南海衝突！中國海警船水砲攻擊菲漁船釀3傷 菲控中國擋救援

編譯張渝萍／綜合報導

菲律賓與中國再發生海上衝突！根據半島電視台14日報導，菲律賓指控中國海警船在南海一處具爭議的淺灘附近，對菲律賓漁民發射水砲，造成三人受傷，並對兩艘漁船造成「重大損害」。

中國海警船水砲攻擊，造成3名漁民受傷（圖／翻攝自X平台 @jaytaryela）

20多艘菲漁船被攻擊

報導引述菲律賓海岸防衛隊（PCG）13日的聲明指出，12日在南海的先賓暗沙（Sabina Shoal）附近一處環礁，有將近20多艘菲律賓漁船遭到攻擊。該淺灘位於菲律賓200公里的專屬經濟區（EEZ）內。

菲律賓官方指出，漁民被中國中國海警用高壓水柱噴射，中國船隻還試圖進行具侵略性的攔阻。

菲律賓海岸防衛隊發言人塔里耶拉（Jay Tarriela）在臉書發聲明稱：「由於這些具侵略性的行為，導致3名菲律賓漁民受傷，包括瘀青與開放性傷口。」

他說：「另有兩艘（菲律賓）漁船遭高壓水砲攻擊，受重大損壞。」

中國海警切斷菲漁船錨繩

菲律賓海岸防衛隊還稱，一艘中國船隻還切斷了多艘菲律賓漁船的錨繩，使船員面臨危險。

菲律賓海岸防衛隊在另一份聲明中表示：「呼籲中國海警遵守國際公認的行為準則，將海上生命安全置於任何可能危及無辜漁民生命的所謂執法主張之上。」

聲明還指，中國多次阻攔前往救援的菲律賓船隻，「儘管面對這些不專業且違法的干擾行為，海岸防衛隊仍於今晨成功抵達漁民所在位置，並即時為傷者提供醫療救助及必要補給。」

中國批菲漁船蓄意闖入

然而，中國則稱此舉是為了維護他們對先賓礁的主權，更反批菲律賓船隻「以捕魚為幌子，蓄意闖入」淺灘。

中國海警發言人劉德軍在聲明中表示，海警船隻依照法律法規，採取了「必要的管控措施，包括口頭警告及以外力方式驅離」。

中國與菲律賓船隻在南海長期以來屢次發生衝突，雙方皆試圖強化其領土主張。

南海衝突不斷

在12日當天，目前由中國實際掌控的黃岩島附近也發生小衝突。中國軍方表示，當時有數架菲律賓小飛機飛入黃岩島附近空域，中國軍方便「警告並驅離」。

一個月前，一艘中國海警船在黃岩島附近以水砲擊碎菲律賓漁業局船隻駕駛艙的窗戶，造成一人受傷。

今年10月，菲律賓則指控一艘中國船隻在南沙群島蓄意衝撞其一艘政府船隻；中國則將責任歸咎於菲律賓。

中國聲稱對南海大片海域擁有主權，該範圍與汶萊、印尼、馬來西亞、菲律賓與越南的專屬經濟區重疊，引發這些國家的主權爭議。

2016年，國際仲裁法庭作出有利於菲律賓的裁決，指出中國的相關主張已超出《聯合國海洋法公約》所界定的合法界線。然而，中國隨後否定該裁決，並持續拒絕履行。

