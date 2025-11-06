中菲行受惠AI空運需求 散裝業看好川習會後補運潮

（中央社記者江明晏台北6日電）貨攬業者中菲行觀察，10月為空運旺季，貨量受惠AI伺服器需求，但貨櫃航運需求則疲軟；散裝業者慧洋-KY、台航則看好，川習會後美中雙方釋善意，可望帶動散裝航運補運潮、推升運價。

中菲行10月集團營收新台幣23.4億元，年減14.8%，10月空、海運貨運量持續增加，年成長1成，但匯率因素影響成長；前10月空、海運貨運量年增2成，集團營收240.6億元，僅年成長7.4%。

中菲行指出，10月為空運旺季，亞洲至北美的貨運需求推升，前往美國的出口貨量因AI伺服器需求而增加，加上高科技和消費性電子產品上市，以及美國黑色星期五前的電商促銷活動，進一步增加空運量。

觀察10月海運市場，中菲行指出，隨旺季結束，需求持續疲軟，船公司削減航班和安排空班航行以縮減艙位，並於10月初美歐線實施運費漲價。

慧洋-KY10月合併營收17.18億元，適逢北美穀物傳統旺季，單月營業淨利6.24億元，營業利益率達36%，另有處分1艘海岬型（Capesize）舊船，認列處分利益約800萬美元，10月稅前淨利8.35億元，自結每股稅前盈餘1.12元；前10月每股稅前盈餘3.6元。

慧洋-KY表示，10月延續北美穀物收成傳統運輸旺季，散裝運價穩定維持在旺季水準，即便中美雙方互相徵收港口費，對航運市場影響甚微，而月底川習會上美中氣氛和緩，中國恢復對美國採購大豆、穀物及鐵礦砂等原物料，可望進一步帶動散裝航運補運潮。

台航前3季合併營收31.25億元，較去年同期減少5.5%，營業毛利12.5億元，較去年減少，但毛利率皆在40%以上，且第3季獲利較上半年已明顯回升，再加上業外認列陽明海運股利收入，第3季單季每股盈餘（EPS）1.35元，前3季EPS為2.36元，與去年同期相當。

台航表示，獲利回升有3大主因，第1，美國與主要貿易國家（除中國外）的關稅談判已大致確定，第2，中國大量進口巴西大豆，今年巴西大豆產量創歷史新高，出口延續至第3季，第3，印尼7月開始解除出口煤炭價格管制，出口量激增，有效帶動中、小型船舶船噸需求及運價。

台航指出，川習會後，中美雙方達成多項共識，如中國恢復採購美國大豆及各類大宗農產品、暫停稀土出口管制，美國則調降部分關稅，雙方並同意暫停互徵港口費措施1年，預期散裝貨運需求有望增加，進一步推升散裝運價。（編輯：林家嫻）1141106