中菲行：2026年海運估持穩 AI推動空運成長

（中央社記者江明晏台北11日電）展望2026年航運市場，中菲行物流集團董事長錢文君表示，明年市場審慎樂觀，「海運並非由需求暴增主導，而是由運力錯置與區域差異所驅動」，表現估與今年持平；同時，高科技、AI與電商貨物的需求，推動亞太往北美、歐洲的空運持續成長。

中菲行今天舉行法人說明會，錢文君表示，中菲行將加強整合且聚焦亞洲市場的物流解決方案，協助客戶在AI及「台灣加1、中國加1」的製造布局中掌握成長機會。

在海運方面，中菲行表示，新船交付量與相對穩定的燃油價格，正被結構性瓶頸所抵銷，歐洲主要樞紐港仍壅塞，紅海與蘇伊士改道繞行，使船期被拉長，「大概半年內都還不會復航」，各地關稅與碳排相關制度也讓成本結構更加碎片化。因此，部分亞洲－歐洲航線的運價已從先前不合理低價反彈，但部分跨太平洋航線仍面臨需求偏軟與價格壓力並存的局面。

空運的情況則截然不同，錢文君表示，需求主要來自AI伺服器與半導體設備、通訊與電子零組件，以及持續成長的跨境電商，「台灣加1、中國加1」製造策略推動生產向東南亞與印度轉移，帶動這些地區以及台灣飛往北美與歐洲的空運量明顯成長。

她接續說，美國調整小額包裹免稅門檻後，部分中國直飛美國的電商包裹量雖有所下降，但更多貨物改以替代樞紐與前置存貨模式運作，使整體航線布局更為分散，在這樣的情勢下，能夠在多條航線、不同運輸模式與多個生產、出貨國家間保持彈性的貨主，將遠優於僅依賴單一國家或單一模式的業者。

錢文君進一步分析，將產能自中國延伸至東南亞、印度或墨西哥的製造業者，普遍面臨4大挑戰，第1，關鍵時刻運力不足，塞港、改道繞行與停航仍使有效運力受到擠壓；第2，難以選定適合的第2倉儲或樞紐據點，真正優化總到岸成本（指將貨物從原產地運送到最終目的地的所有費用總和）。

錢文君表示，第3，對當地法規、通關要求與貿易合規了解有限；第4，缺乏跨國工廠搬遷實務經驗，尤其是涉及二手機台與超大設備，在陌生國家於時程內完成搬遷，更具挑戰，中菲行均有解方。

錢文君補充表示，對客戶而言，2026年的關鍵不是「會不會成長」，而是「如何在新的關稅、合規與運力限制下安全成長」。（編輯：林家嫻）1141211