中菲關係再探底？中國宣布制裁菲國防長全家 馬尼拉怒轟不友善行為

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中菲關係再探底？中國宣布制裁菲國防長特奧多羅全家。 圖：翻攝自 X @kinglinzhuhui

[Newtalk新聞]

近期南海局勢持續緊繃，中國與菲律賓之間的外交衝突更進一步升級。根據《環球網》報導，中國外交部發言人林劍於今 ( 12 ) 日的例行記者會上，正式證實中方已對菲律賓國防部長吉爾伯托·特奧多羅二世（Gilberto Teodoro Jr.）及其親屬實施制裁。此舉立刻引發馬尼拉當局的強烈反彈，雙方隔空交火，讓本就脆弱的雙邊關係雪上加霜。

這場外交風暴的導火線，源自於中方指控特奧多羅頻繁發表「涉華謬論」。在今天的記者會上，當外媒記者提問關於制裁的具體依據與言論時間點時，林劍並未直接點出特定事件，僅表示相關情況與實施制裁的決定早已公布於中國外交部網站，並強調中方先前已多次對特奧多羅的言論表達嚴正立場。

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2026年6月11日，中國正式對菲律賓國防部長吉爾伯托‧特奧多羅及其直系親屬實施制裁。 圖：翻攝自 X @Unveiled_ChinaX

林劍在會上措辭極為強硬，他直指特奧多羅是菲律賓國內「一小撮上躥下跳、反華分子」的代表性人物。林劍進一步警告，特奧多羅這種肆意妄為的行徑必然會讓他「自食惡果」，且最終損害的將是菲律賓整個國家與全體人民的利益。

面對中國的強硬制裁，菲律賓政府火速作出回應。根據《ABC新聞》指出，菲律賓官方證實了這項包含「入境禁令」在內的制裁措施。菲律賓政府嚴正表示，中國對其國防部長實施制裁是一項「不友善的行為」，並直言此舉極有可能導致雙邊關係進一步走向緊張局面。從這則附帶特奧多羅受訪畫面的推文中可以看出，菲律賓對於中方將制裁層級拉高至國防部長及其親屬，感到相當不滿並明確表達抗議。

林劍在會上直指特奧多羅是菲律賓國內「一小撮上躥下跳、反華分子」的代表性人物。 圖：翻攝自 X @Paull626

此次制裁事件凸顯了中菲兩國在區域爭端上的矛盾已從海上對峙，全面蔓延至外交與政治領域的制裁戰。中國藉由瞄準菲律賓軍方高層及其家人祭出入境禁令，試圖施加政治壓力；而菲律賓當局則以「不友善行為」定調中方舉動，顯示馬尼拉並無退讓妥協之意。在雙方言辭交鋒越演越烈的情況下，未來雙邊關係將面臨更為嚴峻的考驗。

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