中藥入食品有標準 業者樂見

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衛福部中醫藥司13日預告「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」草案，業者樂見。圖為中藥材示意圖。（黃世麒攝）

衛福部中醫藥司13日預告「得供食品原料使用之中藥材品項及其產品屬性認定基準」草案，明定73項「第二類中藥材」的每日限量標準及保健食品在特定條件下不以藥品管理。中藥商表示樂見，過去因為沒有明確標準，造成食品業者很大的困擾，如今白紙黑字沒有模糊空間，未來食品業者可以放心地使用中藥材。

根據《藥事法》規定，製造或輸入偽藥或禁藥者，處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。過去就有業者因為在食品中添加中藥材，而槓上主管機關。

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據報導，喬志亞生技公司製造販售的「丹參濃縮滴丸」等產品，民國110年遭高雄市衛生局認定有中藥成分，包括丹參根、紅景天根、刺五加根萃取物為主成分以及含有中藥固有成方「生脈飲」成分，都應以中藥管理。

儘管業者提出資料澄清，有些中藥材可作為食品用，但衛生局認為涉違反《藥事法》並移送法辦，後經橋頭地檢署偵辦後獲不起訴處分。雖然還了喬志亞生技公司清白，但產品停產、下架及面對官司所耗費的金錢、時間與精神的損傷等，讓業者無奈。

中華民國中藥商全聯會名譽理事長馬逸才指出，過去添加中藥材的食品和藥品界線不夠明確，且單方面由官方解釋，常常讓業者無所適從，也不知道標準在哪裡，如今訂出明確標準，讓業者比較容易遵循。

馬逸才提到，過去不少案例是生技公司在保健食品中添加中藥材，業者以為添加的項目和含量沒有問題，由於缺乏明確標準，主管機關認知不同，因此被依違法《藥事法》而移送，雖然最後多為不起訴處分，但仍造成很大的困擾。