百年中藥品牌，舉辦第三屆轉大人文化節，推廣運動與飲食的重要性，更呼籲，自主健康管理，必須從小就開始啟動！希望每個家庭都能從餐桌上實踐健康，重拾自我健康管理的力量。

舞台上大跳毛巾操，現代人養生，不僅要靠運動，日常飲食更要兼顧。擁有百年歷史的中藥品牌，攜手雜誌舉辦以小孩成長為主題的文化節，推廣全民從小打好健康基礎的理念。

中藥品牌攜手雜誌辦文化節 推廣從小打好健康基礎。（圖／民視新聞）中藥品牌第四代傳人莊美如：「現在孩子很多都偏食又很多外食，給他們正確的本草入膳食的概念，從生活飲食運動改善，最重要的是從從晚上少吃做起，讓腸胃休息，有了良好的睡眠孩子才能夠長得好。」

現代生活壓力與飲食習慣變遷下，越來越多年輕人，提早面臨代謝失衡與慢性病風險，健康危機不只是成人的課題，更應該從小扎根。因此，百年中藥品牌積極推廣，毛巾操與本草入膳概念，希望每個家庭都能從餐桌上實踐健康，讓孩子在運動與飲食中，自然養成健康體質，透過以小孩成長為主題的文化節，推廣這項健康理念。

中藥品牌攜手雜誌辦文化節 推廣從小打好健康基礎。（圖／民視新聞）中藥品牌總經理林家明：「其實轉大人無非就是一個生活飲食運動，他們有了正確的觀念之後持之以恆，藉由父母一起跟小孩子學習成長，讓健康的自我管理可以牢牢記住。」

衛福部社會家庭署代理署長周道君：「幫助我們小朋友成長的過程裡面，我相信政府資源的投入，也需要更多我們民間的團體民間的力量，大家一起來支持。」

政府期許與民間合作，讓健康教育向下扎根，深入每個家庭之中。

