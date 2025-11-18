中藥太苦喝不下？中醫師公開「5密技」立刻減苦味 加梅子粉也OK

很多人害怕吃中藥，尤其多數小孩子都怕吃中藥，成年人可能就乾脆不看中醫不吃中藥了，然而，很多家長卻不這麼想，常會想方設法改善中藥很苦的問題，希望能獲得中醫較好的調理治療。中醫師鄒瑋倫認為，這很傷腦筋，處理上真的比較麻煩。對於會苦的中藥，究竟如何吃才不會苦？鄒瑋倫推薦以下5種作法：

1、把中藥調成水

一般人最常吃的是中藥粉，這是藥水與澱粉賦形的型態，但中藥粉都很大一包又苦，因此，很多人不敢吃中藥，但不少有過敏氣喘問題的小朋友，可能西醫無法有效改善，家長常會帶他們改看中醫吃中藥，但要如何讓他們順利吃下肚？不妨可以將中藥調成水服用，可以冷服或熱服，因為冷服或是熱服都會讓小朋友的味蕾遲鈍，他們服用起來就會比較舒服。

廣告 廣告

2、中藥加糖漿

中藥加糖漿、黑糖漿或蜂蜜，不加水攪拌成糊狀，也就是半糊半水的中藥糊，一口湯匙就可以吞下肚，但是，又苦又甜的中藥糊，並不會減少苦味，有些人是可以接受的。不過，對於中藥苦味很敏感的小朋友來說，則可能會受不了。

3、梅子粉或葡萄糖粉與藥粉混合

這是最方便的作法。中藥粉本身微苦，但加了梅子餅磨成的梅子粉或葡萄糖粉都是乾式的，所以，每一口吃進去再喝水都是甜的。其實，吃了混合的藥粉再喝水是沒有感覺的，因為藥粉還沒有融化就已經喝水進去了，並不會破壞中藥原有的藥性。

4、物理性的快吞法

由於大人的舌根對苦味比較遲鈍，可以讓中藥立刻吞到舌根，再吞下肚就好；小朋友則是將中藥放在舌尖快吞進去。有些人愛冷服、也有人愛熱服，端看個人喜好，冷服可以降低中藥苦味，熱服會讓味蕾遲鈍，但一定要快吞進肚。

5、用吸管服用

使用吸管喝中藥，因為不經過舌頭味蕾，如果不呼吸，用吸管一口喝掉，就不會有味道了。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·科學中藥和水煎藥差在哪？中醫曝「兩者最大差異」 這類藥煎錯反而沒效

·醫曝「5種中藥材」都是大便！網見名單嚇傻 金汁其實是男童糞便