中藥文化節打造漢方新樂園 漢方創意市集滿足日常所需

中藥本草文化節暨高雄中藥文化生活節，廿九日起兩天在高雄港區的駁二藝術特區登場。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

中藥本草文化節暨高雄中藥文化生活節，廿九日起兩天在高雄港區的駁二藝術特區登場。活動以「童心堂．漢藥新童趣」為主軸，結合童趣童玩概念，並以漢方創意手作、藥材體驗和漢藥文化展演，打造出全年齡的漢方新樂園。

活動首日，除了開幕儀式以及表演之外，還有難得一見的千年沉香柱展示供民眾觀賞，主辦單位更是精心設計適合親子互動的各類漢方小遊戲。活動中有傳統漢藥主題遊戲、彩繪ＤＩＹ與專屬的中藥童趣體驗園區。藉由親子間的協力合作，讓平常較少接觸到的民眾，對於漢藥文化的認識有更特別的視野與感受。

廣告 廣告

本草文化故事館裡，可以讓民眾透過探索與沉浸式的各式活動，了解與時俱進的四季養生；琳琅滿目的漢方創意市集，滿足民眾在食衣住行之日常所需；現場還有中醫師的健康諮詢，任何的疑難雜症，由專業中醫師為您把關。

中藥本草文化節暨高雄中藥文化生活節，廿九日起兩天在高雄港區的駁二藝術特區登場。（記者吳文欽攝）

另外，專業的漢藥手作體驗教室，遵循老祖先智慧傳承的丹、膏、丸、散、飲、拆藥等職人精神，進而衍伸出深受年輕人喜愛的漢方花草茶、可供沐浴的漢藥泡澡球、宮廷藥膳坊的鍋膳燉煮、應景熱紅酒的配置運用、防蚊香包、中藥蜜糖丸的製作、以及艾草敲打棒和漢方香色扇的教學，今年亦增加燕窩有禮、無忌的黑玉斷續膏、草本爽身粉等多項特色體驗。

活動晚間的漢方藥膳辦桌，沿襲高雄中藥文化生活節的傳統，以藥食同源的主概念，搭配當季時令取材並且佐以適合入菜的各式漢方藥材，再結合專業的藥食知識說菜秀，讓與會民眾方能在享受美景佳餚之餘，還能徜徉在漢方的美食文化之中。

圖說：中藥本草文化節暨高雄中藥文化生活節，廿九日起兩天在高雄港區的駁二藝術特區登場。（記者吳文欽攝）