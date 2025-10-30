中藥正益方 縮短新冠轉陰天數

新冠病毒感染大多以輕症為表現，依規定無法取得抗病毒藥物，然而輕症依然會影響日常生活，也有演變成中重症的風險。北榮2022年研發出一款中藥「榮陽正益方」，雖然名氣不及「清冠一號」，卻做過隨機對照的臨床試驗。傳統醫學部將輕症患者2組，1組接受西藥治療，1組服用正益方，發現後者比前者提早4天轉陰，能抑制病毒與人體結合、抑制發炎反應，具有類似疫苗的作用。

北榮30日舉辦「2025台北榮總產官學研發技轉媒合會議」，傳統醫學部主任龔彥穎分享了團隊共同研發的新冠中藥「榮陽正益方」。龔彥穎表示，正益方由魚腥草、黃芩、桔梗甘草湯等製成，2022年研發至今，北榮一直都在使用，病患服用後也沒有清冠一號拉肚子的副作用。

廣告 廣告

傳統醫學部在2022年找來92名新冠輕症感染者，分成2組，1組接受西藥治療，1組服用正益方，觀察症狀及轉陰的變化。研究團隊發現，西藥治療組平均需要9天才能轉陰，正益方組則是5天就能轉陰，能改善生活品質、減輕社會經濟壓力。

此外，正益方經國防醫學院P3實驗室發現，具有類似疫苗作用。龔彥穎表示，正益方能抑制病毒與人體的結合，也能抑制發炎反應，目前為自費使用，每包30元，每天喝3次，得連續喝7天，即便5天就轉陰，也建議喝滿7天。若為預防使用，則1天1次即可。目前正益方僅在台北榮總使用，因需要特別的技術，得等廠商幫忙，才能擴及榮總的其他分院。