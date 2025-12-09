中藥精萃被抓包「是假的」！爽賺166萬 天一愛駁：第一時間已全部下架

天一愛公司駁斥媒體報導，稱已在知道產品涉法後立即下架。示意圖

天一愛本草生物科技股份有限公司，被控以販售未經核准的中藥製劑牟利，檢方依藥事法偽藥罪嫌起訴公司與3名負責人朱耿慶、營運長白凱文及幹部黃鼎文，並求處沒收犯罪所得共166萬4410元；消息曝光後，天一愛發布聲明指出，公司只是承銷渠道，而非製造商，且在得知產品可能涉法後，已於第一時間下架。

針對天一愛遭檢方起訴一事，公司發布聲明指出，涉案的漢方保健品，為天一公司於 2011、2012 年即已公開販售之產品。天一愛公司是向天一公司採購用以銷售，天一愛公司只是承銷渠道，不是製造商，天一公司才是製造商。「上述產品均為天一公司在本公司與其合資成立前即已生產及上市，所有生產、製造與研發流程均由天一公司負責，與天一愛公司無涉。」

天一愛公司強調，負責人朱耿慶、營運長白凱文、幹部黃鼎文並無參與產品生產或研發。本公司僅負責市場行銷與通路銷售，並未參與產品製程，也未涉及任何成分開發或製作。

起訴指出，天一愛公司在衛生局查緝後仍持續上架販售商品，對此公司也在聲明中駁斥，在得知產品可能涉及法規風險後，本公司已第一時間全面下架。



