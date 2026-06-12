中藥行不只抓藥！老饕狂推1神品 煮飯香到像小當家
近日有網友發現，中藥行不只能抓藥，竟然還買得到滷味常用的花椒，引發上萬人點讚討論。不少老饕紛紛跳出來分享，中藥行可以說是「隱藏版食品材料行」，其中胡椒粉更被公認為必買神品，不僅香氣濃郁，品質也更好，甚至有人笑稱「香到每次煮飯都以為自己是小當家」。
一名網友近日在Threads上分享，最近發現中藥行竟然有賣滷味用的「花椒」，沒想到男友聽完後卻相當淡定，表示「中藥行賣得更新鮮、品質也更好」，還補充說，不只有花椒，很多能想到的調味料，都可以在中藥行買到，且價格很便宜。
貼文吸引1.2萬人按讚，不少網友留言分享，其中被點名最多的就是胡椒粉。「我家的胡椒粉都是去中藥行買，香味完全不是同一個等級」、「中藥行某方面來說根本是另類食品材料行，胡椒一定要買，保證純」、「在中藥行買白胡椒粉，無論煮鹹粥還是搭配鹹酥雞都超適合，香到懷疑自己是小當家轉生」。
一名經營滷味攤的業者留言分享，花椒、八角、肉桂及胡椒粒等香料，到中藥行購買通常品質較佳，香氣也與一般賣場販售的產品有所差異；也有人說「很多餐廳都會去中藥行進貨」。
此外，還有網友補充說明，中藥行不只是抓藥的地方，平時若想煮肉骨茶、四物雞湯、藥膳排骨、咖哩或是燒烤料理等，也能直接請中藥行老闆配好調料包，不少中藥行都有自己的獨門秘方，可以試試看。
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