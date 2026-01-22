中藥行「梅花型零食」掀回憶殺！日客認證超對味

生活中心／曾詠晞報導

每次出國見朋友時，你是不是都在苦惱到底要送什麼才能讓國外好友感受到熱情的台灣味呢？除了榜上有名的鳳梨酥，部落客「Tigerdog/老虎狗」近日在臉書上分享一款「古早味小零食」，最近送給日本朋友時意外大受好評。而這位主角並不是名店餅乾或是昂貴的高級禮盒，而是許多人的童年回憶「梅花造型仙楂餅」。





這款「古早小零食」意外收服日本朋友！網回憶笑：根本神級零食

一名部落客在臉書提到「梅花造型仙楂餅」意外獲得她的日本朋友大力稱讚，也勾起許多網友的童年回憶。（圖／翻攝自Tigerdog/老虎狗臉書）

老虎狗在文中分析「日本人本來就愛梅子」，因此山楂這種酸甜適中的口感「對他們來說超對味」。除了味道契合，她也特別推薦仙楂餅的實用性，單顆包裝不僅衛生，還具備「不掉屑、不沾手」的特性，讓講究禮節的日本朋友在享用時毫無壓力。此外，梅花造型的外觀「可愛又討喜」，賦予了這款老牌零食新的視覺記憶點。她直言「鳳梨酥送膩的話，這種台灣老味道真的可以收進口袋名單」，更有過來人分享，曾帶去沖繩分送給當地朋友，受歡迎程度簡直是「喜歡到不行」。

這款「古早小零食」意外收服日本朋友！網回憶笑：根本神級零食

許多民眾常常為了準備伴手禮而苦惱，近日有網友分享的古早台灣味小零食深受日本人喜愛，更勾起許多台灣人的回憶。（示意圖／民視新聞資料照）

貼文一出，立刻勾起廣大網友的童年回憶，留言區瞬間充滿懷舊氛圍。有網友笑稱「以前感冒醫師會給的，這樣好像透漏年齡了」、「以前小時候去中藥店都會送一堆」、「而且要梅花狀的才夠味！」，也有人回憶以前在中藥店「10元就能買一大袋」。這款跨越世代的古早味，意外透過部落客讓這款平價的「回憶殺」成功翻身，成為極具台灣特色的國民外交點心之一。

