中藥調理搭配針灸及西醫監測 延緩慢性腎病惡化

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】員榮醫療體系員榮醫院中醫部與腎臟科合作，透過中西醫整合治療，成功讓部分慢性腎病患者腎功能穩定甚至改善，為慢性腎臟病治療帶來新契機。員榮醫院中醫部部長林親怡今（21）日說，已經有多名慢性腎病患者腎功能逆轉，延緩洗腎進程。

員榮醫院中醫部與腎臟科合作，透過中西醫整合治療模式，成功讓部分慢性腎病患者腎功能穩定甚至改善，為慢性腎臟病治療帶來新契機。（員榮醫院提供）

慢性腎臟病是台灣常見慢性疾病之一，根據台灣腎臟醫學會統計，平均每8人就有1人罹患腎臟慢性疾病，全台約有近10萬人接受洗腎治療，且每年增加約1萬人。若未及時治療，腎功能可能逐步下降，最終需透析或腎臟移植。

員榮醫院中醫部與腎臟科合作，採用中西醫整合模式，結合中藥調理、針灸輔助與個別化西醫監測，為慢性腎病患者量身訂製治療計畫。院方指出，透過這種模式，不少患者腎功能不僅穩定，甚至出現逆轉，延緩病情惡化。

林親怡表示，慢性腎臟病依據腎絲球過濾率（eGFR）分期，其中第二期（eGFR 60–89）屬輕度損傷，第三期（eGFR 30–59）常伴隨貧血、水腫及血壓升高，而第四期（eGFR 15–29）腎功能已嚴重受損，患者可能出現尿毒症症狀。臨床上，糖尿病患者的腎絲球過濾率每年平均退化約6%，非糖尿病患者約4%。

院方分享多名成功案例，其中一名王姓患者因免疫系統問題，腎功能曾降至第三期三B階段（eGFR約40），經中藥與針灸治療，搭配西醫定期檢測與雲端藥例調整，腎絲球過濾率逐步提升至57，成功回到第三期三A階段並維持穩定。

另一名來自鹿港的施姓患者長期受糖尿病、高血壓及精神科藥物影響，血糖與代謝指數難以控制。接受中西醫結合治療後，不僅腎功能穩定於第三期，有時甚至提升至第二期，血糖與血壓用藥得以降階，精神壓力與睡眠品質也顯著改善。

林親怡強調，中西醫結合治療的優勢在於全方位照護患者健康，中藥與針灸協助身體調節，西醫監測與藥物確保療效與安全性。及早介入與生活管理，慢性腎臟病仍可維持穩定，甚至出現部分逆轉案例。

林親怡說明：eGFR（估計腎絲球過濾率）是評估腎臟過濾血液中廢物效率的重要指標，可用於篩檢早期腎損傷及追蹤腎臟功能進展，計算方式包含血液肌酸酐、年齡、性別及種族等因素。