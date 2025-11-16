中藥+昆蟲藥 強化作用

林源泉（中）認為，治療腹腔沾黏、心血管硬化，中藥配合昆蟲藥有助加強作用。



▲林源泉（中）認為，治療腹腔沾黏、心血管硬化，中藥配合昆蟲藥有助加強作用。



（記者李叔霖攝）

全球中醫藥醫學會聯合會（全中聯）十六日舉行「第二屆全球中醫藥學術大會」，地點就在台大醫院國際會議中心。全中聯理事長林源泉表示，他分享從中西醫角度，破解急重症治療方法，比如腹腔沾黏、乳腺鈣化、心血管硬化等。值得一提的是，治療腹腔沾黏、心血管硬化，除了使用中藥還配合使用昆蟲藥。

林源泉指出，這是中藥配伍概念，利用不同藥材的組合，以便達到對症下藥的作用，多數中藥都是植物藥，植物性藥物成效大約六、七成，若是加入昆蟲藥就能直接提高效果，比如使用地鱉蟲即是。地鱉蟲有助破瘀血，續筋骨，但孕婦禁用這種昆蟲藥。

中醫認為，治療腹腔沾黏，治宜活血化瘀、軟堅散結、通絡止痛，改善局部循環即組織修復；治療乳腺鈣化，治宜化痰散結、調肝理氣，以便促進局部代謝，促使鈣化病灶逐漸軟化縮小；改善心血管硬化，治宜益氣活血、化瘀通絡，幫助提升血管彈性，以及改善微循環狀態。

台北心臟醫學研究中心主任林豐彥教授表示，這次案例是他的太太，自二○○九年檢查時發現子宮內膜異位症，後來又有腹腔沾黏、乳腺鈣化、心血管硬化等問題，前後拖了十五年時間，太太飽受疼痛之苦，長期服用止痛藥，最後接受中醫療法，沒想到竟然疼痛消失不見。