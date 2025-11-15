中藥+藥膳調理 手腳暖起來

台中醫院中醫科醫師鄭惟仁說明，立冬進補前可跟專業中醫師請教，選擇適合自己體質的藥膳，就能立冬補冬，健康過好冬。（記者陳金龍攝）

記者陳金龍∕台中報導

38歲吳姓女子是上班族，外表秀氣身材纖細，從小因為體力差、手腳經常冷冰冰，被同學戲稱是「現代林黛玉」，近幾年一入冬，感覺症狀更嚴重。去年底就醫接受中藥與藥膳調理體質，上週立冬日回診，開心跟醫師分享現在手腳比較溫暖，體力也好很多，覺得立冬補冬真的可以好過冬。

衛福部台中醫院中醫科醫師鄭惟仁指出，患者去年冬天就醫，經診斷屬於「脾腎陽虛」虛寒體質，除開立溫補脾腎與補氣養血的中藥配方，也建議可適時補充一些藥膳搭配治療，增加療效；在服用2個月藥物後，手腳明顯變得比較溫暖，也沒那麼容易疲勞，今年立冬日回診希望繼續調養體質好過冬。

廣告 廣告

鄭惟仁說，立冬是冬天要開始的節氣，立冬進補習俗始於華人以農立國，因冬天是植物休養生息季節，當時就用食補方式犒賞一年來勞動的辛勞；但現在社會大家營養狀況良好，所以面對每年的立冬進補藥膳，他推薦選擇比較溫和的藥膳，如四神湯、何首烏雞、蘿蔔排骨湯等涼補或平補的藥膳即可。

至於寒流來襲時大家想吃羊肉爐、薑母鴨等溫補藥膳暖身，鄭惟仁提醒，一般人適量攝取是可以的，「但對於肥胖、高血脂患者來說，過度油膩且營養過高的藥膳，恐會加重疾病症狀」。

鄭惟仁也說明，市面上常見藥膳分為涼補、平補、與溫補3種，補性最強的是十全大補湯，因為溫燥的藥物含量高，適合寒性體質，這藥膳對於正在發燒、感冒、或有代謝性疾病患者並不適合；平補藥膳通常都是以四神湯作為典型代表，因為藥材溫和，對腸胃有調理作用，一般人包括老人小孩，或消化不良民眾都可以使用，另何首烏、靈芝也屬於平補藥膳；涼補則以蘿蔔排骨湯、苦瓜排骨湯為代表。

鄭醫師特別提醒，立冬後日夜溫差大，有些疾病在冬天要特別注意，包括高血壓患者因天冷血管收縮，血壓會偏高，要記得定時服藥並隨時監控血壓；另呼吸道疾病的民眾，天冷易導致鼻過敏加重或誘發氣喘發作，天冷出門記得戴上口罩避免吸入冷空氣發病；還有天冷易讓筋骨僵硬，長輩容易發生走路不順跌倒，建議天冷出門前先做一些暖身動作再出門，避免跌倒骨折風險。