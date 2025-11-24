中藥＋針灸治胃食道逆流 飯後勿久坐/平躺

柳營奇美醫院中醫部醫師李俞生（左）說，按壓手腕內側的內關穴，可緩解消化系統不適。（院方提供）

記者陳佳伶∕台南報導

現代人工作和生活壓力大，胃食道逆流是常見的慢性消化系統疾病，且有逐步年輕化趨勢，中醫透過藥物加上針灸來改善，提醒避免吃消夜與高油甜食，並適度紓壓，先從根本調整身心。

柳營奇美醫院中醫部醫師李俞生表示，現代人生活緊張、三餐不規律，晚上飯後累到直接平躺休息，久而久之出現容易脹氣、打嗝、胸口灼熱及胸口悶脹感，甚至伴隨酸水上逆至咽喉，出現咽喉不適感，不僅影響食慾，還可能引發咳嗽，長期下來症狀越來越明顯，服用成藥都難以緩解，嚴重時會影響睡眠品質；有上述這些症狀，就要懷疑是否罹患胃食道逆流。

根據衛福部資料統計，近年來胃食道逆流盛行率已攀升到百分之25，平均4人當中就有1人有胃食道逆流，持續有年輕化的趨勢。

當過度壓力緊繃時，人體的交感神經會持續處於興奮狀態，減緩胃腸消化蠕動的速度，長久下來容易造成持續性的消化潰瘍；暴飲暴食加上三餐不規律，特別是有吃消夜的習慣，或飯後久坐或是平躺，都會加重腹腔壓力，長期易誘發橫膈膜及食道功能出現障礙，長久下去可能演變成巴瑞氏食道炎（食道癌前病變）。

他說，中醫治療上，採取辨證論治的方式，主要方針以「疏肝和胃」來改善壓力緊繃引發的胃食道逆流；藥物以左金丸加柴胡、梔子、青皮、鬱金為主，可配合針灸按摩太衝穴搭配內關穴、中脘穴，也可配合耳穴位置的耳神門、肝點及胃點。

「消食導滯和胃」來改善暴飲暴食引發的食物積滯胃腸，以「降氣化痰」來改善胃酸逆流，常使用保和丸搭配雞內金、麥芽、穀芽、海螵蛸、浙貝母、陳皮、旋覆花等藥物，針灸按摩選用足三里、中脘穴、內關穴、內庭穴、陽陵泉等穴位；配合調整日常飲食習慣及生活作息，症狀多能獲得改善。