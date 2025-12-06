一中街恐怖對撞！18歲妹子「鬼切左轉」遭擊落 女騎士重擊噴飛送醫

記者林意筑／台中報導

台中知名景點「一中商圈」驚傳對撞事故！昨（5）日下午1時許，23歲雷女騎乘機車高速行經育才北路，經過一中街口時猛力撞上左轉的18歲劉女，「蹦！」一聲雙方紛紛倒地，撞擊巨響引發附近店家、民眾查看，警消人員獲報趕抵，分別將2人送醫救治，所幸無生命危險。至於事故詳情，警方將進一步調閱監視器釐清肇事責任。

兩車撞擊力道猛烈，雷女連人帶車噴飛。（圖／翻攝畫面）

據了解，昨日下午1時許，雷女駕駛機車沿著育才北路行駛，疑似在外送途中，行經一中街時對向的劉女突然「鬼切」左轉，由於雷女車速相當快，疑似閃避不及直接撞上劉女，兩車撞擊力道猛烈，雷女連人帶車噴飛，2人均摔車倒地。

廣告 廣告

警消人員獲報前往處理，發現2名女子全身多處擦挫傷，經送醫治療已無大礙，警方也針對2人進行酒測，無酒駕情事。該起事故撞擊畫面在網路上瘋傳，引發網友熱議，有人留言「轉彎看都不看，像開無敵星星一樣」、「2個三寶」、「直行的飛了起來」。

現場員警協助雙方後續就醫並進行事故測繪及相關監視器畫面調閱，以進一步釐清肇事原因。第二分局分局長鍾承志提醒，左轉車輛應注意對向直行車優先權，行經路口務必減速慢行，切勿搶快。行車多一分禮讓，事故就能少一分發生。

更多三立新聞網報導

台中某健身房傳性侵！按摩師推「抓鳳筋」可瘦大腿 強脫正妹褲偷拍

基隆「立發168號」翻覆27日！漁船撈起1浮屍「4特徵」認出死者身份

新竹82歲翁家暴殺妻！打電話自首「我打傷老婆」 警衝現場見她倒血泊中

基隆河受污染害民眾喝髒水！2廠商違規遭重罰 受害戶補償方案出爐

