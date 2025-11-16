一中街收廢油車門沒鎖 大膽竊賊摸走「近8萬+手機」

台中市 / 綜合報導

一名收廢油的廠商，11日到台中一中街收廢油，他心想只是下車一下，人就在旁邊，沒鎖車門，但回到車上，發現車內裝著4萬7千元貨款的包包跟手機都不見了。調閱行車紀錄器才知道，一名黑衣男子大膽打開車門行竊，把包包拿了就快閃走人。犯案隔天，還到超商拿著他的一卡通買了兩瓶飲料。犯案地點距離隔壁一條街的派出所，走路不到5分鐘，竊嫌還在人來人往的一中街公然偷竊，行徑大膽，警方目前已掌握涉案人，將盡速查緝到案。

黑衣男子走到白色貨車旁邊，打開副駕駛座車門，整個人伸進車內，拿出一個包包接著快步離開，他可不是貨車司機，而是一名小偷，趁著駕駛下車沒鎖門，趁隙開門把包包偷走快溜，前後不到30秒，但他不知道的是整個過程，全被監視器跟行車紀錄器拍下來。

當事人吳先生說：「下車之後就開始工作，但是我忘記鎖門了，就工作完要拿錢的時候，發現整個包包都被人家偷走了，就現金4萬7，還有手機。」當事人吳先生，11日下午把貨車停在台中一中街，一個轉角邊，當時他以為人就在旁邊，只是下車工作去隔壁店家收廢油，萬萬沒想到，四萬多元的貨款還有手機就這樣被人偷走，損失大約8萬元，當事人吳先生說：「就自己也粗心大意沒有鎖門，因為想說人就在旁邊。」

一中街早已是台中數一數二的觀光熱點，就算是平日下午，也是人潮滿滿，嫌犯膽大挑人多的地方下手，他行竊的地點，隔壁一條街就是轄區派出所，兩個地點距離大約只有300公尺，走路最多只要5分鐘，吳先生還提供載具消費紀錄，他說嫌犯很囂張，偷完包包隔天還拿著他的一卡通，到超商買了兩瓶飲料。

第二分局育才派出所副所長呂弘智說：「目前警方已鎖定犯嫌身分，將查緝到案後，依刑法竊盜罪嫌，函請台中地方檢察署偵辦。」警方循線調閱監視器，目前已經鎖定涉案男子，吳先生說，能提供的證據他都給警方了，只希望囂張的竊嫌能盡速落網。

