一中街爆竊盜案！廢油回收車遭闖「8萬、手機」全被偷 黑衣男慘了

記者林意筑／台中報導

黑衣人打開車門後將背包拿走。（圖／翻攝畫面）

台中知名商圈「一中商圈」光天化日下驚傳竊盜案！日前有輛廢油回收車停駛在一中街上，駕駛下車收取廢棄油品時，擺放在副駕駛座上的斜背包不翼而飛，經調閱監視器畫面，發現有名黑衣人打開車門後將背包拿走，事後還囂張大搖大擺在路上閒晃，經警方追查鎖定犯嫌身分，將其查緝到案後依法函送台中地檢偵辦。

台中第二警分局育才派出所本月11日下午1時許獲報，有名廢油回收車駕駛將車輛行駛至一中街，下車後卻忘記將車門上鎖，返回車上時發現車內的斜背包、耳機及手機通通消失，驚覺車內遭竊盜，立即前往派出所報案。

駕駛表示，斜背包內放了81000元，報案後卻遲遲到案件進度，只好向一旁店家調閱監視器，並將畫面PO上網。經警方調閱監視器追查，鎖定犯嫌身分，且已通知到案說明，將依竊盜罪嫌函送台中地檢署偵辦，維護民眾財產安全。

