一中街貨車臨停收廢油 遭賊開車門偷包損失8萬元

高雄的吳先生到台中一中街向業者收廢油，回到車上要拿付款金，卻發現包包不見了。裡面有4萬7千元的現金，還有手機也被偷走，損失共8萬元。隔一天嫌犯竟還拿一卡通去買兩罐梅子綠茶，載具通知出來讓受害者超傻眼，現在就等警方抓到嫌犯，也PO網提醒大家，在一中街千萬要注意自身財物，因為這裡就是扒手聖地。

黑衣男子盯上臨停的小貨車，左看右看，趁沒人闖入副駕駛座，拿走手機跟包包，偷完大力關車門，若無其事拿走贓物，往巷子內離開，明明旁邊一堆逛街民眾，他還能大膽偷竊。

遭偷受害者吳先生：「那天就是我去那邊工作回收廢油，工作完的時候，要拿錢的時候就發現，我的包包都被人家偷走了。」

事發在台中知名觀光商圈一中街，11號上午吳姓貨車司機把車停在育才南街跟一中街口，準備去跟店家收廢油，這時竊賊趁車上沒人，直接從副駕駛座偷走包包，等到司機再回來要拿付款金時發現包包不見了，裡面有現金4萬七千元，手機架上的手機也被偷走，總損失高達8萬元。

遭偷受害者吳先生：「也粗心大意啦，因為想說人就在旁邊。」

隔一天竊賊竟然還大剌剌，拿著偷來的一卡通到超商買了兩罐梅子綠茶，吳先生看到載具跳出通知超傻眼，也立刻把這條線索交給警方，嫌犯大膽偷竊地點，竟是選在在人來人往的一中街，而這裡似乎也不是頭一次傳出竊案，連店家也要很小心。

其他送貨司機：「放在裡面被人家拿走啦，很久之前拿了2千元左右。」

受害的吳先生是從高雄來台中收廢油，過去沒遇過竊賊，但其他貨車司機說曾經也有過下車送個貨，車上被闖入，一次損失好幾千塊錢，可見嫌犯只要抓到空檔就下手，熱鬧的一中街也變扒手聖地。

一中街店家：「小偷當然有，很多時候我們都會很小心。」

警方表示目前已經鎖定嫌犯，但人還沒有到案，是不是當地慣竊還要再調查，被偷走的包包現金跟手機，吳先生坦言不奢望能被找回來，只是也提醒大家，在一中街一定要多加注意自身的財物。

