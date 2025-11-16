一中街遊客爆滿「行人通行」卻常卡關 盧秀燕拍板斥資8千萬大改造

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

一中街商圈是台中市逛街熱點，不但外地遊客來到台中必逛，台中本地居民與學生也常來逛街，但行人步行環境有許多問題仍待改善。台中市長盧秀燕拍板，為優化台中科技大學及一中商圈周邊人行環境，台中市政府建設局將於近期投入8029萬元啟動北區三民路三段（太平路至五權路）人本改善工程。

市府說明，預計改善道路全長約904公尺，工程內容包括拓寬實體人行道為2.5至4公尺、改善道路燙平面積約2.2公頃，並增設無障礙斜坡道、庇護島及號誌纜線下地等設施，全面提升行人通行安全及都市景觀品質。

台中市建設局長陳大田進一步指出，北區三民路是連結一中商圈、中友百貨、台中科技大學、台中公園及第二市場等多處熱門景點的主要動線，人潮不分平、假日皆相當密集，尤其學生使用頻率極高。

陳大田坦言，然而現行人行道偏狹窄及電箱阻擋，行走較為不易。此次改善工程將大幅擴增步行空間，並同步強化景觀與安全設施，藉此提升行人通行效率，打造更友善的行人環境。

建設局強調，市府將持續推動人本交通與道路改善計畫，不僅逐步補強各區步行環境，也將從路網、安全、景觀三大面向全面升級城市品質。未來將以三民路改善工程為示範，持續擴大推動無障礙設施與行人友善措施。

