中衛攜手美利達 打造十全十美韌性供應鏈 展現台灣自行車產業共好新典範



財團法人中衛發展中心今（30）日於日月潭大淶閣飯店舉辦「114年度美利達體系園區產業供應鏈與韌性轉型輔導計畫」期末成果發表會，本活動開始由美利達工業與中衛中心攜手帶領九家協力廠商，以29公里環潭騎行揭開序幕。活動以「十全十美」為主題，透過現場發表與改善展示，展現美利達體系在強化協同與精實流動的雙軸推動下，成功打造具韌性、永續且高效的產業體系。

活動一早以共騎共榮模式，由中衛發展中心謝明達董事長與美利達工業曾上原總經理共同帶領九家協力廠商代表，以「破風同行、騎出共好」為號召，進行自行車環日月潭的29公里破風騎乘，象徵體系夥伴間的團結與協作。謝明達董事長表示，這趟象徵性的環潭之旅，正如供應鏈間的協同精神：「面對挑戰時，只要方向一致、節奏一致，就能彼此掩護、共同前進，這正是體系發展的真正力量。」

在成果發表會上，美利達與政伸工業、天心工業、鋐光實業、維樂工業、立盟金屬、龍承精密、瑞振工業、久裕興業及六哥等九家體系夥伴依序發表各自的改善成果，包括鋁車架良率提升、C/T 時間縮短、排程達成率優化與能源韌性提升等專案成果。這些改善專案不僅展現企業在製程流線化、效率優化的顯著進步，更體現了體系廠商在 ESG 減塑行動與永續經營方面的實質成效。

中衛發展中心謝明達董事長致詞指出，中衛中心將持續扮演產業的好夥伴，陪伴企業面對全球市場的波動與挑戰，與自行車產業攜手再創 A-Team 的榮耀之路。

中衛發展中心謝明達董事長指出，美利達體系從去年「一帶五協同製造」進化到今年「一帶九韌性供應鏈」，不僅深化了跨企業間的合作能量，也奠定了產業永續發展的堅實基礎。他強調：「這兩年的成果，讓我們看見台灣自行車產業不只是製造競爭力的象徵，更是以永續為核心的新典範。中衛中心將持續扮演產業的好夥伴，陪伴企業面對全球市場的波動與挑戰，攜手再創 A-Team 的榮耀之路。」

美利達曾上原總經理則表示：「我們從『一加五』到『一加九』，持續串起體系間的緊密合作，以精實流動與強化協同為核心，打造韌性供應鏈。這不只是經營上的突破，更是整個自行車產業共榮共好的展現。」曾總經理並感謝中衛發展中心兩年來的輔導陪伴，讓美利達體系在製造效率、人才培育與永續行動上都獲得關鍵提升，也感謝各協力廠商的共同努力，「這份成就，不僅屬於美利達，更屬於所有夥伴。」

本次輔導活動中的一大亮點，就是中衛中心積極鏈結國際資源，特別引進日本豐田工程技術公司（TEC）及 TMS&TPS 檢定協會的課程與認證制度，協助體系成員掌握 TPS 精實生產理念，除提升現場改善能力，協助企業落實豐田與精實管理精神，幫助體系在製造管理上與國際接軌，強化整體的韌性與永續基礎。

本輔導計畫主持人美利達工業賴入定副總經理更進一步說明，這兩年的轉型歷程，是體系「共好精神」的最佳寫照。「我們看見每一家協力廠主動分享經驗、互相協助，從競爭走向合作，真正體現『以大帶小』的精神，共創前進之路。」他強調，美利達體系將以「十全十美」的成果為新起點，持續深化精實管理與永續實踐，打造更具韌性、能與世界對話的供應鏈體系。

美利達曾上原總經理（第1排左4）、中衛中心謝明達董事長（第1排右3），以及政伸企業、龍承精密、鋐光實業、維樂工業、立盟金屬、天心工業、久裕興業、瑞振工業與六哥等9家供應鏈廠商共同打造具韌性、永續且高效的產業體系。

從環潭共騎的團結誓師，到精實改善的亮眼成效，本次「十全十美」成果發表會不僅象徵美利達體系韌性成長的新里程碑，更展現中衛中心長期推動產業升級與國際鏈結的成果。隨著全球產業環境快速變化，美利達與中衛發展中心攜手推動的這條「共好之路」，不僅讓台灣自行車產業在製造與永續雙軸上持續精進，也為我國產業體系發展樹立新標竿。未來，雙方將持續以「人才傳承、協同共創、強韌前行」為願景，讓「台灣製造」在國際舞台上持續閃耀。