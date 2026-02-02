中衛發展中心榮獲「114年農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體獎」

中衛中心副總王世昌（右）代表上台領獎。

中衛發展中心長期以實際行動深耕在地與推廣國產農糧產品，積極落實企業社會責任，持續以多元方式擴大農糧行銷影響力，再度榮獲「114年農糧產品行銷貢獻卓著企業及團體獎」，展現在支持國產農糧與推動永續消費和帶動產業升級上的具體成果。

中衛發展中心王世昌副總經理表示，中心長期秉持「用心、實踐」的核心精神，透過具體行動履行企業社會責任，並響應政府綠色永續政策，將支持在地農業落實於各項活動與採購中。

在綠色餐飲支持方面，中衛發展中心於114年9月舉辦「35週年感恩茶會」，活動餐點及餐盒廣泛採用臺灣在地優質食材，食材來源多元且具代表性，涵蓋桃園的花草果茶與蔓越莓氣泡水、臺南的茶豆香酥與黃金蕎麥茶、屏東的精品巧克力（結合哇沙米與紅烏龍創意風味）以及臺東的紅藜穀物棒與紅烏龍茶等品項。此外，活動亦選用多項具備產銷履歷驗證之食材，如三星蔥及茶葉，讓與會貴賓在品味美食的同時，實際感受安心、透明且兼顧環境友善的永續飲食價值。

在推廣地方創生與產業升級上，中衛發展中心配合35週年慶活動，限量推出《品讀臺灣味》第3號作品「覓臺灣」蜂蜜紀念禮盒。邀集了10家輔導業者共同參與，嚴選15款來自不同蜜源植物之高品質蜂蜜，完整呈現臺灣多元而豐富的農業樣貌。

禮盒設計延續「品讀臺灣味」系列概念，採用減塑材質打造精裝書盒，將臺灣在地風土、人文故事與產業價值融為一體。透過「品讀」臺灣在地風土、人文與產業故事之策劃，彰顯臺灣農業的獨特魅力，具體實踐支持地方創生、產業升級與永續消費的核心理念。

除行動支持臺灣農產品外，中衛發展中心自108年起承接農糧署委託成立「產銷履歷擴大推動專案辦公室」，作為幕僚單位與業務推動核心，協助政策推動、跨域協作與制度精進，截至去（114）年底全臺產銷履歷驗證面積突破12萬公頃，未來將持續以創新與永續為主軸，推動產銷履歷制度更加完善，強化消費者選購信任，帶動國產農糧穩健成長。