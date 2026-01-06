即時中心／徐子為報導



日前遭中國外交部禁止入境的日本參議員石平，今（6）日上午搭乘日本航空JL0097班機抵達台北松山機場。石平在機場出關後接受採訪表示，能順利踏上台灣國土感到非常高興且激動。他指出，中國對他祭出制裁禁止入境，充分說明「中華人民共和國與中華民國完全是兩個不同的國家」。石平強調，台灣就是台灣，台灣就是中華民國，與中華人民共和國「沒有一毛錢關係」，他此行來台，就是要告訴世界「台灣是獨立的國家」。





在印太戰略智庫執行長矢板明夫牽線安排下，石平今天訪台，為期4天，台灣基進、台聯黨、台灣國、史明教育基金會等政黨、民間團體都在機場入境大廳熱烈歡迎他。



不過，石平來台也遭遇新黨率人抗議，新黨輿情中心主任季節，帶兩三名著黃背心的民眾在外嗆聲抗議，航警也及時出動人力，隔開兩方。

廣告 廣告

快新聞／中裔日參議員石平遭中國禁止入禁 抵松山機場高呼「台灣就是獨立國家」

新黨輿情中心主任季節帶兩三名著黃背心的民眾在外嗆聲抗議。（圖／民視新聞）

石平向現場支持他的群眾、民團表示「我今天順利進入台灣的國境，進入中華民國的國境，這就充分說明中華人民共和國和我們中華民國完全是兩個不同的國家，台灣絕對不是中國的一部分」。他今天來到台灣，就是要證明這一點，他要告訴世界，「台灣就是一個獨立的國家」。

快新聞／中裔日參議員石平遭中國禁止入禁 抵松山機場高呼「台灣就是獨立國家」

石平今抵達台北松山機場，現場高喊台灣是一個獨立國家。（圖／民視新聞）





石平並透露，未來4天將與台灣各界人士磋商，主要議題為加強台日友誼、維護台海和亞洲和平。

台灣國理事長陳峻涵當場送石平「台日友好胸章」，並現場為他別上，群眾高喊「日台友誼長存」。

石平預計本週五（9日）將與學者余茂春、明居正、楊海英，以及立委沈伯洋共同出席印太戰略智庫2026首場研討會「應該如何與中國打交道？」

原文出處：快新聞／中裔日本參議員石平遭中國禁止入境 今抵松山機場高呼「台灣就是獨立國家」

更多民視新聞報導

台股大漲471點！終場收30576點續創高 台積電飆新天價1705元

中國快看！賴清德接見歐洲議會友台小組 主席凱勒：強烈譴責軍演

黃國昌喊「辭立委再選市長」！林俊憲酸：國民黨連理都不理

