中裕愛滋新藥 打進俄羅斯

〔記者陳永吉／台北報導〕中裕新藥(4147)今日宣布與俄羅斯製藥公司R-Pharm JSC簽署指定患者藥物使用計劃供應協議。依據此協議，R-Pharm獲授權可依照當地法規及主管機關要求，在俄羅斯及相關地區向符合資格、罹患多重抗藥性HIV-1感染的個別患者提供由中裕研發的愛滋新藥Trogarzo®(ibalizumab-uiyk)。

中裕指出，此計畫目的在於Trogarzo®尚未於當地正式上市前，透過政府核准的特殊醫療途徑，讓重度抗藥性HIV感染患者能提前取得治療藥物，以滿足臨床迫切醫療需求。

中裕新藥執行長張金明表示，「與R-Pharm合作，透過指定患者計畫讓更多需要Trogarzo®的患者儘早受惠。這不僅展現我們對全球多重抗藥性HIV患者的承諾，也代表中裕新藥持續拓展國際市場的具體成果。」

R-Pharm執行長Vasiliy Ignatiev表示，「對於多重抗藥性HIV感染患者來說，現有治療方案無法有效抑制病毒，對新療法仍有高度需求。過去，他們只能參加臨床試驗或接受安寧治療。如今，藉由與中裕新藥的合作，我們能夠為這些患者提供新的藥物與重新擁有正常生活帶來希望。」

