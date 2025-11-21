中製卸妝膏、綠藤生機護唇油檢出蘇丹紅 問題原料流向14家業者

「蘇丹紅」危機再起，食藥署今天(21日)傍晚公布中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」與國內綠藤生物科技公司「專心護唇油-莓紅版」驗出工業用色素「蘇丹4號」，問題原料來自新加坡康博公司，已流向國內14家業者，食藥署正全面追查，要求相關業者在24小時內完成清查，確認安全前不得上架販售。

去年初台灣爆發「蘇丹紅」食安危機，現在化妝品內也驗出含致癌性的工業用色素「蘇丹紅」。

食藥署21日表示，食藥署持續監控國際風險訊息，於10月底截獲中國製化粧品使用新加坡化妝品原料公司康博(Campo Research Pte. Ltd.)所生產疑似含禁用色素「蘇丹4號」原料事件，便立即於11月4日行文通知國內化粧品製造及輸入業者，要求全面檢視供應鏈原料來源並加強自主管理，且同步針對國內網路平台所販售疑似中國問題產品進行抽驗，結果於11月17日檢出中國製「且初越桔清透卸妝膏(無花果味)」(批號：B5A1431)含有「蘇丹4號」(CI 26105)1.3ppm，食藥署已立即要求網路平台全面下架問題產品，並將販售業者歐妮有限公司移請所轄衛生局裁處。

廣告 廣告

食藥署另於11月12日接獲綠藤生物科技公司主動通報，其產品「專心護唇油-莓紅版」(批號: M25062702、M25073001、M25100701)疑檢出「蘇丹4號」。為掌握原料流向，食藥署於11月19日會同轄區衛生局稽查原料進口商「亦鴻企業有限公司」，當場查扣及封存該公司自新加坡康博公司(Campo Research Pte. Ltd.)輸入的問題紅色複方原料5批，並要求業者不得再供應、移動或使用，之後檢驗確認其中3批原料均檢出「蘇丹4號」，也驗出綠藤生技該款護唇油確實含有「蘇丹4號」。

經食藥署追查，亦鴻公司進口的問題原料已出貨給14家下游廠商，包括歐萊德公司、慶生堂化粧品公司等，食藥署已要求業者在48小時內完成清查，在確認安全無虞前，產品不得上架販售。食藥署副署長王德原說：『(原音)為了嚴防問題產品擴散，食藥署已於11月20日要求亦鴻公司提供購買原料的相關下游廠商14家業者的資訊，並要求這些下游業者須在48小時之內完成清查並回報使用狀況。業者應該加強自主管理，在未經確認安全之前，相關產品一律不得上架販售，食藥署將持續追蹤並且依法嚴辦。』

王德原指出，為釐清是否尚有其他業者輸入新加坡康博公司的問題原料，食藥署已於11月18日函請財政部關務署提供相關輸入報關資料，以利進一步追查。

王德原強調，「蘇丹4號」為化粧品禁用色素，依法不得添加於化粧品中，違者將依「化粧品衛生安全管理法」處新台幣2萬元至500萬元罰鍰，並得按次處罰，不合規定產品依法須全面回收銷毀。他也提醒民眾若購買到有疑慮的產品，應停止使用並向廠商辦理退貨、換貨。(編輯：楊翎)