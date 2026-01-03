中製機器人「啟元Q1」動作靈活會講笑話 可折疊裝進背包

上緯新材董事長彭志輝(稚暉君)，發布背包大小的人形機器人「啟元Q1」。(取材自微博)

馬斯克沒造出來的「陪伴機器人」，中國做出來了。上緯新材董事長、智元機器人聯合創始人彭志輝發布背包大小的人形機器人「啟元Q1」，尺寸雖小但動作更靈活，還有教英語等才藝的兒童陪伴場景，是全球首個「個人機器人」。而智元另一款機器人「靈犀X2」也因近日在跨年晚會上「復刻」歌手王心凌舞步暴紅，同樣是動作靈活似人類，還能唱生日歌、講冷笑話，有趣的是，只要花1元(人民幣，下同)就能租到，打破機器人貴不可攀印象。

上緯新材董事長彭志輝(稚暉君)近日發布的人形機器人「啟元Q1」，鎖定科研者與學習者、創作者與極客玩家、家庭用戶三大族群。彭志輝表示，對科研者與學習者，它是便攜實驗室；對創作者與極客玩家，它是可進化的硬核潮玩與創作載體；對家庭用戶，它是日常生活裡的智慧玩伴。

彭志輝表示，作為全球最小全身力控人形機器人，「啟元Q1」站立高度約0.8米，收納模式機身長度約0.5米，可折疊後裝進一個30-35L左右的雙肩包裡，體積和重量只有全尺寸機器人的八分之一，更加耐摔耐炸，意味著更低的試錯成本和更高的迭代效率，有利於加快科研節奏。

值得一提的是，其外觀結構件完全開源，用戶可以自行為它3D打印各種外觀件，方便用戶自製專屬的大號「手辦」。

把全尺寸人形機器人的能力壓縮到不到一個書包的尺寸裡，核心是關節微型化。智元機器人研發團隊通過材料、結構與控制算法上的創新，成功將QDD(Quasi-Direct Drive，準直驅驅動器)關節縮小到了「比雞蛋還小」的尺寸，同時承載完整的力控與高響應能力。智元還展示了兒童陪伴場景，如Q1機器人與孩子互動、教英語，通過內置的「智元靈心」AI平台進行自然對話、百科問答，可以教用戶跳舞。

另在2025年12月31日的湖南衛視跨年晚會上，智元另一款人形機器人「靈犀X2」因與王心凌共舞暴紅，「靈犀X2」擁有28個自由度，運動靈活性已接近人類水平，精準復刻王心凌抬手、轉身、跳躍等每一個舞步，驚呆不少網友。

「靈犀X2」於2025年3月發表，會踩滑板車、玩平衡車以及騎自行車，還能實現毫秒級的交互反應，這在雙足人形機器人領域實屬罕見，目標是實現「吉祥三保」，即保安、保母、保潔。運動智能方面配備了基於Diffusion的生成式動作引擎，能實現複雜的動作生成。

中國經營報報導，記者只花1元，就在「擎天租」微信小程序租到了與王心凌同台演出唱跳全能的同款機器人，體驗兩小時後發現物超所值，機器人除了會跳「愛你」外，還會打太極、唱生日歌、講冷笑話。另外，電商平台京東也推出「靈犀X2」限時1元起拍活動。

