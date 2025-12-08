中製機器人一腳踹翻自家老闆 太殘暴？ 員工笑到失控

眾擎機器人近日發布了一段T800人形機器人「大戰」自家老闆的視頻，引發網友熱議。視頻中，T800一腳結結實實踹在眾擎CEO趙同陽的腹部，直接將他踹翻在地，一旁的員工則是邊錄邊竊笑，笑到失控。不少網友看了視頻說，「你們員工太狠了，讓老闆親自上陣做實驗對象」，「這多少帶了點私人恩怨」，「機器人替打工人報私仇？」。

據快科技報導，12月6日，眾擎機器人官號發布眾擎T800踹老闆視頻。視頻發布後，官方還在評論區表示：「T800一腳踹到人身上到底有啥感覺？眾擎團隊也挺好奇的，於是我們就用老闆做了個實驗測試下」。

該公司分享視頻中，趙同陽身穿護具，第一次成功躲過T800的飛腳，但險些被正面踹中，差點用臉接招。第二次就沒那麼幸運了，T800一腳直接踹在趙同陽腹部，將他踹翻在地，挨踹後的趙同陽直呼：「太暴力了、太殘暴了，如果不戴護具沒人能撐得住，絕對會骨折」。

有網友表示：「多少帶了點私人恩怨」，「有點公報私仇」。也有網友質疑「這是技術秀還是玩命營銷？」，因為根據發布數據，該人形機器人踹人力道「狠到離譜」，關節控制誤差＜0.1°，踹人的力量精準卡在50牛，這相當於5.1公斤的力道，約等於5瓶礦泉水砸身上，有網友直呼：「你們員工太狠了，這種狠勁讓老闆親自上陣」。

據了解，眾擎T800售價18萬元人民幣起，有基礎版、生態版（開源版）、銳化版（Pro版）、旗艦版（Max版）4種版本。眾擎T800採用1.73米成人身高、75公斤自重，具備運動與負載能力，通過搭載全棧一體化高爆發關節模組，協同輸出可實現450N·m峰值扭矩，以及瞬間關節14000W峰值功率。

此外，眾擎T800配備全棧自研多維度感知靈巧手，集成觸覺傳感系統與精準力控技術，既能穩定抓握重物，也能完成精細的分揀與操作，並搭載行業首款專為人形機器人研發的高性能固態動力電池，實現4到5小時續航。

